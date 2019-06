Lionel Messi sobre la Copa América 2019: "No somos candidatos"

El astro de la Selección argentina, Lionel Messi reconoció que el conjunto nacional no es candidata a quedarse con la Copa América que se disputará en Brasil debido a que atraviesa "un proceso de recambio", aunque aseguró que el equipo saldrá "a ganar, como siempre".

"No somos candidatos. Vamos con la misma ilusión y las mismas ganas de siempre, pero la realidad es que la Selección está atravesando un proceso de recambio. Hay muchos chicos nuevos, con pocos partidos en la Selección. Pero vamos a salir a ganar como siempre", dijo.

Messi aseguró que "siempre" quiso "jugar en la Selección" y contó que, cuando estaba en inferiores del Barcelona y no había sido citado, familiares suyos mandaban videos a la Argentina para que lo conocieran.

Consultado sobre el rol de su padre Jorge, fue claro: "Se habla mucho más de mi papá que de otros jugadores. Lo metieron en el medio de muchísimas cosas que nada que ver. Decían que metía jugadores y armábamos equipos. Una cosa es que lo digan de mí, que soy el jugador, pero ¿de mi viejo? Realmente, yo me puedo blindar y dedicarme a jugar, pero la familia la pasa mal de verdad".

Messi contó que la "camiseta diez es especial porque la hizo importante el Diego", aunque remarcó que le da "lo mismo" utilizar cualquier casaca.

Sobre su capitanía en la Selección argentina

Muchas veces cuestionado por su rol de líder, dijo que "usar la cinta de capitán por primera vez fue espectacular" y confesó que se trabó al hablar en el vestuario.

"Fue espectacular usar la cinta por primera vez. Creo que me trabé cuando tuve que hablar en el vestuario. De ese momento a hoy cambié muchísimo. Yo no soy de hablar mucho. Soy de los que piensan que cada uno sabe lo que tiene que hacer, no creo que hagan falta arengas o motivaciones para salir a jugar. Me crié así en Barcelona, por eso no le doy tanta importancia", afirmó.

Además, opinó que "es cada vez más difícil ganar un partido solo ya que son pocos los equipos que salen a jugar de manera abierta y se exponen".

Messi dijo no pensar "más allá de lo que tenemos cercano, en la Copa América que se viene" y remarcó que sería importante obtenerla porque "Argentina hace mucho que no la gana".