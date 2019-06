Promueven un proyecto para acceder gratis al agua potable en restaurantes y eventos públicos

En la Legislatura de Mendoza se comenzará a tratar un proyecto del diputado Ricardo Mansur, de la UCR, que tiene que ver con el derecho al agua potable en locales gastronómicos, espacios donde se realicen eventos públicos, boliches y demás.

“Este proyecto lo presentamos en octubre del año pasado. Dispone la obligación de proveer a todos los habitantes de Mendoza agua potable en forma gratuita y en la cantidad suficiente que crea el vecino de la provincia", manifestó el diputado en declaraciones a radio Mitre.

Asimismo, Mansur señaló: "Los médicos y la OMS nos indican que hay que tomar unos 2,5 litros por día. Hemos notado que se aplica en muchos países del mundo donde al llegar le colocan una jarra de agua potable. No tienen la obligación de consumir otra bebida".

Por ello, se establecerán sanciones en la ley, tarea que dejarían en manos del Ministerio de Salud.

"Hemos constatado que locales bailables niegan el agua para vender una botella de agua mineral. En recitales, festivales, en las canchas de fútbol debe haber puntos de agua potable. Se establecen sanciones en la ley, estilo dejamos para el órgano de control que para mí debe ser el Ministerio de Salud", indicó el legislador.

Además, el diputado radical sostuvo: "La Comisión de Asuntos Constitucionales lo está tratando, para darle tratamiento definitivo. Por ejemplo, a 40 metros de la Legislatura un restaurante cobra una botellita de agua a $70. En un quiosco está a $35. Nos parece que el agua es un derecho humano y el ciudadano debe poder acceder. Cuando uno va a un festival debe tener poner puntos del agua potable. Cuando uno va a la a cancha tiene que comprar agua, esto se ha transformado en un negocio. Se calcula la ganancia con la venta de agua mineral”.

Sobre la recepción por parte de la cámara empresaria, Mansur expresó que "el agua es un derecho humano. Es así en todos los países como España, Estados Unidos, Francia, Chile, y provincias como Córdoba, Rosario, Neuquén. No es novedoso, pero no existe una ley que sancione a los que no cumplen. Si uno va a un restaurante y ahorro en bebida porque quiere comprar un postre tiene derecho. El agua de la canilla es de buena calidad”.