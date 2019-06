Acciones concretas para combatir mediante una ley la adicción al tabaco

Funcionarios de Salud de la Provincia y de Nación se reunieron con legisladores de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados con el objetivo de ultimar detalles importantes de un proyecto de ley presentado a finales del período de sesiones ordinarias 2018.

Se trata de ampliar, modificar y fortalecer la ley que en Mendoza restringe áreas públicas y comerciales para el consumo de tabaco, algo que pereciera no es solamente un tema de esta provincia también lo es de la mayoría de los demás Estados federales. Por eso estuvieron aquí funcionarios del Programa Nacional de Control del Tabaco, quienes compatibilizaron puntos que nutrirán la nueva ley, donde entre otras cosas se deberán fiscalizar nuevos productos que se consideran nocivos para la salud, de igual modo los lugares que dan rienda suelta a fumar a partir de cierta hora.

El Ciudadano entrevistó a Laura Villavicencio del Ministerio de Salud de la provincia, quien dijo: “Estamos detrás de un nuevo proyecto de ley, para trabajar las tres ‘p’, que significa prohibir el patrocinio, promoción y publicidad del tabaco”.

“Desde el año pasado que venimos trabajando este proyecto con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Por eso hoy, acompañados por nuestros pares del Programa Nacional de Control de Tabaco, introducimos más puntos de modificaciones para que la nueva ley contenga todo lo necesario para ir acotando esta adicción y los lugares donde está permitido fumar”.

Tabacaleras presentan nuevos productos que son nocivos

Cuando nuestro diario le pidió precisiones sobre los puntos que hace a la nueva ley, detalló: “Estamos hablando de toda la publicidad y de los derivados del tabaco, no solamente del cigarrillo, sino también el cigarrillo electrónico y los vapeadores. Además del consumo de estos productos que son tan nocivos para la comunidad”.

“En definitiva es rever toda la legislación en la provincia. Partiendo de la base de que Mendoza tuvo la Ley 7.790, derogada posteriormente cuando se adhirió a la Ley nacional 27.787 y aún así quedaron puntos inconclusos en todo territorio nacional que se hace necesario actualizarlos. Por esos las provincias que trabajan en esta problemática, sacan otra ley para actualizarse”, profundizó.

Para la funcionaria: “Las tabacaleras trabajan en otros productos que hace un tiempo atrás no estaban en circulación. Crean expectativas que los mismos no son nocivos y por lo tanto no tan adictivos. Pero luego de interconsultas, acordamos que sí lo son”.

Hay sitios que en la madrugada se fuma sin control

La licenciada Villavicencio mencionó que como consecuencia de todo lo que sucede en torno a la adicción al tabaco “se tiene que trabajar en base a una nueva ley. Profundizando estudios y encuadramiento legal sobre esos nuevos productos que sacan las tabacaleras, algo que han demostrado ser muy nocivos, que están de moda y aclarar, informar y educar a la población acerca de esto”.

Finalmente advirtió: “El nuevo instrumento jurídico va a tratar el tema de aquellos lugares que a partir de una hora determinada dan rienda suelta al consumo de tabaco. Son esos nichos tan importantes que tanto en Mendoza, como en el resto del país no se han podido controlar. Se hace necesario entonces el apoyo legislativo para mayor control nocturno en la fiscalización y multas en esos lugares donde se flexibiliza fumar desde la medianoche, o desde las 2”.