El ex senador y referente de la UCR Ernesto Sanz sostuvo esta tarde que "el PRO nunca creyó en una coalición", por lo que manifestó que en una eventual próxima gestión de Mauricio Macri se debería "construir una verdadera coalición" de gobierno.

"El PRO nunca creyó en una coalición, no lo digo como un reproche, está en su naturaleza. Pero en la próxima gestión se debe construir una verdadera coalición, con los del PRO pensando en la UCR y los de la UCR en el PRO", remarcó el dirigente al disertar en un panel realizado en el marco del congreso del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

El ex senador, por otra parte, dio por hecha la reelección del Presidente: "Creo que Macri va a seguir gobernando, no creo que la sociedad, por más desencanto y angustia que haya, se vaya a suicidar", planteó.

En su disertación, no obstante, no faltaron autocríticas para Cambiemos, al señalar que hubo "errores", como "no haber gestionado un acuerdo de gobernabilidad en los momentos de mayor fortaleza, como enero de 2016, después del triunfo presidencial y octubre de 2017, después del triunfo en las elecciones de medio término".

Al respecto, dijo que ahora eso es más difícil porque "estamos en un momento electoral y además hay algunas debilidades" en el oficialismo.

Por otro lado, consideró que el PRO quiso en materia política "construir de arriba hacia abajo" consolidando poder en la Nación, y la provincia y Ciudad de Buenos Aires y luego extenderlo al resto del país y "así le fue", mientras que la UCR quiso "construir de abajo hacia arriba", consolidando su poder en las provincias del interior pero: "Así nos fue".