Vestuario de club de fútbol. Previa del partido. El Turbina está rezando. El Tano entra con el bolso y se pone los cortos

Turbina: (El rezo comenzó hace rato)… Y no nos dejes caer en tentación… Dios padre todo poderoso, venga a nosotros tu reino.. Hágase tu voluntad… (Percibe al Tano, va a interrumpir su rezo pero El Tano con un gesto le da el ok. para que continúe)

El Tano: (Se está vendando la gamba). Seguí pibe. Por mí, no cortés.

Turbina: Ya está… Estaba cerrando. (Tiene un botín en la mano)

El Tano: ¿Y el otro?

Turbina: Este era del Crocante Pereyra. Me lo dio después de la final con el Depo. El otro lo tiene su viejo. (El Tano sigue con las vendas) Tano… Vos creés que yo…

El Tano: Esta noche la rompés, pibe.

Turbina: (Se está por poner la camiseta). ¿Vos rezás, Tano?

El Tano: (Saca sus botines). Esta mañana bien tempranito me fui al zanjón de los ciruelos y me paré en el borde, bien pegadito a la baranda. (Se le ponen los ojos vidriosos) Mi abuelo me llevaba ahí siempre antes de cada final… cuando jugaba en la novena. (Se toma un tiempo) Ahí me quede un rato largo, hasta que salieron los de la panadería que está enfrente.

Turbina: ¿Y qué hiciste? ¿Pediste?

El Tano: (Cara de póker) No te puedo decir. Es cábala.

Turbina: El Crocante Pereyra tiró la camiseta a la popular. ¿Te acordás?

El Tano: Es de la gente… Es así. Hay que dar para recibir.

Turbina: Sí… vos das porque jugás atrás… pero los que recibimos somos los que vamos adelante.

El Tano: ¡Qué te quejas..! Si estás nuevo, pibe. (Lo observa) Si todavía tenés hasta los plásticos. (El Turbina se va a poner la camiseta pero El Tano lo detiene). Aguantá… primero entrá en calor y antes de salir te la calzás.

(El canto de la popular se filtra en el vestuario. El clásico está a punto caramelo. El Turbina entra en calor. Finalmente se pone la camiseta. El Tano hace movimientos de motricidad final). Acordate... no hay que ir a todas y tocá de primera.

Turbina: ¿Vos decís que esta vez se nos da? (Se arregla el pelito).

El Tano: (Lo mira. Le palmea la cara con afecto. Se ven otros jugadores entrar en calor. El Turbina va a decir algo pero el Tano lo corta y le susurra al oído). Fuerte y al medio.

(Salen a la cancha)