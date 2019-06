Ya no son solo sus declaraciones o gestos reprochables dentro del terreno de juego, ahora se suma que el delantero erra lo que antes en sus pies seguro era gol, y dejó de ser implacable. Darío Benedetto atraviesa su pero momento deportivo desde que llego a Boca Juniors, el arco le es esquivo, (lleva 475 minutos sin convertir), y en las últimas horas dio a entender que la final perdida por su club ante Tigre por la Copa de la Súper Liga en Córdoba puede haber sido su ultimo partido con la camiseta xeneixe.

En dialogo con la señal deportiva Fox Sports Benedetto dijo que: "No sé si fue mi último partido con la camiseta de Boca... Hablaremos con mi representante y con los dirigentes, veremos si hay una oferta" y además señalo: "No voy a hablar de mi futuro, el semestre pasado me iba a mil clubes, había un montón de ofertas y me terminé quedando. Hasta que no haya ofertas concretas no puedo hablar"

El delantero reconoció estar "Muy salado con el arco, pero le sigo metiendo para que la racha cambie, por ahí defino como tengo que definir pero la pelota no quiere entrar" (haciendo alusión al mano a mano que termino en el poste en el partido frente a Tigre, el último fin de semana) y continuó: "En algún momento la pelota va a tener que entrar y va a cambiar todo".

Darío Benedetto llegó a Boca a mediados de 2016, celebrando tres títulos con el Clud desde su llegada y siendo, en la mayoría de los casos, pieza clave con sus goles para la obtención de los mismos. En marzo de este año firmó la renovación de su contrato hasta el 2021, aunque tras la final no garantizó su continuidad. Sabido es que en el mundo Boca las finales perdidas siempre dejan como consecuencia el éxodo de algunos referentes o el mismo cuerpo técnico (en este caso no es discutido) por ejemplo la final perdida en Madrid frente a River le puso punto final a el ciclo de Guillermo Barros Schelotto como entrenador y uno de los referentes del plantel Pablo Pérez como jugador.

¿Será Dario Benedetto el chivo expiatorio de la final perdida con Tigre?