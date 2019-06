Llegan las nuevas temporadas de 'Stranger Things' y 'La casa de papel'

El furor por el epílogo de Game of Thrones quedó rápidamente en el olvido con la para muchos decepcionante conclusión de la serie más importante de la historia de HBO. Pero la última temporada de GOT no era la única que los fanáticos esperaba en este 2019, ya que Netflix prometió traer nuevas entregas de dos de sus ficciones más populares: Stranger Things y La casa de papel.

Ambas series estrenarán sus tan esperadas terceras temporadas en julio, con muchísimas novedades, nuevos personajes y cosas que seguramente darán que hablar… ojalá que para bien. Además, el gigante on demand subirá a su plataforma la séptima y última entrega de capítulos de Orange is the new black, una de sus primeras supreproducciones.

Stranger Things 3: ocho capítulos para maratonear

El primero de los ‘camiones’ que Netflix pondrá a disposición del público latinoamericano este mes será Stranger Things 3.

La nueva temporada de la ficción adolescente de terror se podrá disfrutar completa a partir de este jueves. Y es importante aclarar que la temporada estará “completa” porque promete ser mucho más adictiva y ‘maratoneable’ que las dos anteriores.

Esta entrega, al igual que sus sucesoras, tendrá ocho episodios de –aproximadamente- una hora de duración cada uno y continuará narrando los hechos sobrenaturales que suceden en un pueblo de Indiana, Estados Unidos.

Acción y humor son los pilares fundamentales que proponen en la nueva temporada los hermanos Duffer, creadores de la serie exquisitamente ambientada en los 80. Además se hace especial foco en las relaciones de amor adolescente entre Eleven (Millie Bobby Brown) y Mike (Finn Wolfhard), y entre Lucas (Caleb McLaughlin) y Max (Sadie Sink).

La casa de papel 3: la difícil tarea de reabrir una historia terminada

Aunque el último capítulo de la segunda temporada parecía darle un final definitivo a la trama de La casa de papel, apareció Netflix, con sus millones de dólares, y convenció a todos –actores, director y público- de que El Profesor y sus atracadores todavía tenían aventuras por vivir.

Álex Pina (director) se puso manos a la obra y reabrió la historia con todos sus personajes que, después de escapar airosos del atraco, regresarán para rescatar a Río, quien fue apresado por la policía española.

Desde el 19 de julio (viernes) veremos otra vez en acción a Tokyo, El Profesor, Nairobi, Helsinki, Dénver, Río, Raquel y Mónica (quienes ahora formarán parte del equipo), junto a nuevos atracadores, entre ellos, el argentino Rodrigo de la Serna que se apodará Palermo.

Pero no conforme con la reapertura de la trama de La casa de papel, Netflix también consiguió que el entrañable Berlín (interpretado Pedro Alonso), quien ya tenía su participación en la serie completamente concluida, reaparezca… Habrá que ver como Pina incluye al personaje en la historia.

Otra de las cosas que se aseguró el gigante on demand es una cuarta temporada de la ficción, por lo tanto, lo que podremos ver a partir de un par de semanas tampoco será el final definitivo.

Orange is the new black: un esperado desenlace

Después de seis exitosas temporadas, a partir del 26 de julio estarán disponibles en Netflix los últimos 13 capítulos de Orange is the new black.

La serie protagonizada por Piper Chapman (interpretada por Taylor Schilling) que narra la vida de una mujer de clase media que termina en prisión, fue una de las primeras superproducciones originales de la plataforma on demand y ha conseguido varios reconocimientos e importantes premios.