Cristina Kirchner, otra vez ausente en el juicio por la obra pública

La ex presidenta Cristina Kirchner tampoco estará este lunes en el juicio que se le sigue junto a otros ex funcionarios por la obra pública. La ex mandataria le avisó al Tribunal que tiene reunión en el Senado a las 10.30, horario que coincide con el de la audiencia del juicio, según confirmaron las fuentes consultadas..



Otros de los acusados, entre ellos Julio De Vido, pidieron no estar presentes en la audiencia en la que las defensas comenzarán a plantear lo que se denomina cuestiones preliminares.



Como el Tribunal Oral Federal 2 ya terminó con la lectura de las acusaciones y dará comienzo a la etapa en la que los abogados pueden realizar planteos, como nulidades, y otros de índole estrictamente jurídicos, ya no es obligatoria la presencia de los acusados, al menos hasta momento en que les toque declarar.

Por otra parte, la Senadora ya fue autorizada a viajar a Cuba el 2 de julio, un día después de la audiencia del lunes, para visitar a su hija Florencia.