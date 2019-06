Stornelli: "Estoy protegiendo la causa de los cuadernos"

El fiscal federal Carlos Stornelli aseguró que rechazó la citación del juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, porque se trata de "una maniobra fraudulenta para perjudicar" la causa de los cuadernos que se abrió a partir de unas anotaciones que hizo Oscar Centeno, ex chofer del exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta.

Stornelli afirmó que la denuncia contra él, efectuada por el empresario Pedro Etchebest por presunto soborno, era "una operación" y remarcó que "a medida que fue pasando el tiempo, aparecieron más elementos que abonaban la postura de que esto era una maniobra fraudulenta desde antes de que se iniciara la causa", en referencia a los audios que luego trascendieron de conversaciones entre funcionarios kirchneristas detenidos en el marco de la llamada "Causa de los Cuadernos".

El fiscal federal consideró que esa "operación" se gestó cuando "se supo" que Víctor Manzanares, excontador de los Kirchner, el también contador Juan Manuel Campillo y Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner, iban a entrar como arrepentidos.

"Estos arrepentimientos quizás generaron mucha inquietud, a muchas personas, a algunos que están involucrados en la causa", evaluó Stornelli en declaraciones al canal América.

Consultado nuevamente por los motivos por los cuales no fue a declarar ante Ramos Padilla, el fiscal federal explicó: "Primero no fui por consejo de mi abogado, segundo porque inmediatamente percibí que era una maniobra para interceptar mi investigación y que esto iba al corazón de la causa cuadernos".

"Yo debo proteger la investigación. Sabíamos desde el inicio que esto era una maniobra para voltear la investigación, para lograr objetivos que pudieran llevar a recusaciones y a nulidades", agregó.

Asimismo, detalló que "la inmunidad funcional es para proteger a los fiscales y a sus investigaciones".

"Es mi deber no ir y explicar en los órganos superiores estas razones", añadió el funcionario judicial y recordó que la declaración de "rebeldía" en su contra por no haber respondido a las citaciones de Ramos Padilla "no está firme", sino todavía en instancia de apelación.