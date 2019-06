A. Fernández: "Macri no ha logrado traer un solo centavo de ese mundo que lo aclama"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró este sábado que existe una “falsa aclamación” de los países desarrollados a Mauricio Macri, dado que el gobierno actual no ha logrado “traer un solo centavo” de ellos para la producción y la generación de empleo.

Así se expresó Fernández después de que el jefe de Estado se haya mostrado en la finalización de la cumbre del G20 con los presidentes de las principales potencias económicas globales, como lo hizo en 2018 en Buenos Aires y en 2016 en Hangzhou, China.

Además, el exjefe de Gabinete advirtió que, de ganar elecciones, podría "revisar lo que Mauricio Macri está firmando por el mundo".

"Si tenemos que revisar los acuerdos que Macri está firmando por el mundo, lo haremos. No me asusta firmar un acuerdo con la Unión Europea, me asusta un acuerdo que nos castigue más de lo que ya nos han castigado", enfatizó el candidato del Frente de Todos.

Fernández fue el orador principal en la asamblea general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) en el estadio DirecTV Arena, de la localidad bonaerense de Tortuguitas.

El candidato que formó alianza con la expresidenta Cristina Kirchner, dijo que en pocos meses los argentinos van a poder “dar vuelta esta página negra” que comenzó el 10 de diciembre de 2015 con la asunción de Macri.

“El 10 de diciembre próximo vamos a entrar en la Casa de Gobierno aquellos que tenemos un compromiso con cada uno de los que trabajan y hacen la Argentina”, dijo Fernández antes de ser ovacionado por unos 4.000 mecánicos de diferentes terminales automotrices.

El funcionario consideró que lo que se disputa en las próximas elecciones es qué país quieren los argentinos. “Uno para pocos, como el que viene construyendo Macri desde 2015. Un país que le ha quitado la ilusión a muchos argentinos, que hoy se abrazan a sus trabajos por miedo a perderlo. Es un país desvergonzado que paga 75% de tasas de interés y desemplea a millones de argentinos”, expresó.

Fernández consideró que lo que se disputa en las próximas elecciones es qué país quieren los argentinos. “Uno para pocos, como el que viene construyendo Macri desde 2015. Un país que le ha quitado la ilusión a muchos argentinos, que hoy se abrazan a sus trabajos por miedo a perderlo. Es un país desvergonzado que paga 75% de tasas de interés y desemplea a millones de argentinos”, expresó.

“No silbemos, pongamos votos en las urnas. Ese es el modo”, dijo Fernández cuando el auditorio silbó al presidente Macri. Y lamentó que en la actualidad uno de cada dos chicos está por debajo de la línea de pobreza.