Caso Lucas Carrasco: un fallo que dejó a muchas personas heridas

La sentencia que dictó el 2º Tribunal Penal Colegiado al policía sindicado de matar al joven simpatizante de Independiente Rivadavia Lucas Carrasco sorprendió a todos los que observaron el final del juicio por el caso ocurrido cinco años atrás.

Nadie supo explicar el basamento que entendieron los jueces Mauricio Juan, Laura Guajardo y Eduardo Martiarena para interpretar que Diego Guzmán Zalazar se extralimitó en ejercicio de legítima defensa en uso de su cargo, una misma figura que es generalmente invocada cuando un policía repele un ataque en un procedimiento.

En este caso, de acuerdo a testimonios, abogados querellantes y familiares de Carrasco, coinciden en que Lucas no había atacado al efectivo durante la refriega en el estadio Gargantini en el Parque General San Martín, el 14 de marzo de 2014, porque precisamente el muchacho intentaba salir de los desmanes protegiendo a su hermano menor, de 13 años en aquel entonces, cuando recibió en la cabeza el impacto del proyectil lacrimógeno que había lanzado el efectivo.

El fallo dice que Guzmán Zalazar es culpable de la muerte de Lucas Carrasco bajo la calificación de homicidio en exceso por abuso del cargo, por lo que se le dictó condena a tres años de prisión condicional y la inhabilitación para ejercer el cargo por siete años, aspecto por el que el sentenciado continuará en libertad.

Tras el conocimiento de la resolución del tribunal y mientras los jueces se retiraban de la sala, un profundo silencio cargado de estupor, desconocimiento por lo escuchado y mucha tristeza inundó a familiares y amigos que acompañaron a Daniel, padre de Lucas Carrasco.

El Ciudadano estuvo en el momento y habló en primera instancia con el abogado querellante de la asociación Xumek que asistió a la familia Carrasco, Lucas Lecour: “El tribunal ha condenado a Diego Guzmán por el homicidio doloso, pero con la modalidad de entender que hubo un exceso en el ejercicio de su cargo”.

“Para que se entienda, es como que hubo un exceso en la legítima defensa. De hecho, es el mismo artículo que observa esa condición, que dice que tiene derecho a defenderse ante un ataque ilegítimo. Pero esa defensa tiene que estar dentro de un marco, si uno se excede en esa defensa es condenado”, explicó.

El punto principal del fallo, ni siquiera lo solicitó la defensa de Guzmán

Al referirse al fallo del Tribunal 2, el abogado detalló: “El contenido de este fallo nos ha dejado confundidos a todos porque no es lo que esperábamos y no es lo que pedimos desde la querella, no es tampoco lo que solicitó el Ministerio Público Fiscal, y si bien cumple con todos los requisitos que esperábamos, el tema del exceso en la legítima defensa, con exceso por su cargo no lo esperábamos, porque además ni siquiera el defensor oficial Rafael Manzur lo había pedido”.

“Llama la atención que el mismo tribunal adopte esta postura, cuando ni siquiera los propios defensores del efectivo plantearon esto en sus alegatos”, resaltó.

El fallo puede ser apelado por el ministerio Público Fiscal

Cuando se le preguntó si apelarían, la sentencia respondió: “No podemos apelar, porque los representantes de la querellas podemos ir a casación en sentencias absolutorias, no en sentencias condenatorias. Sí estamos atentos de que Diego Guzmán Zalazar sea exonerado de la fuerza por el hecho que haya sido condenado por un delito doloso. No podría seguir en la fuerza por haber quedado inhabilitado por el término de siete años”.

El mismo interrogante se le hizo al fiscal de la causa Darío Tagua, quien escuetamente dijo: “Tengo que ver los fundamentos con los que el efectivo tuvo esta condena, es decir, los motivos para que el tribunal haya llegado a esta decisión. El siguiente paso es evaluar si existe el mérito para presentar el recurso de casación contra la sentencia”.

La respuesta de la justicia le pegó muy duro a la familia carrasco

Apenas pudo expresar algunas palabras Daniel Carrasco, padre de Lucas, que tuvo que luchar para que se lleve adelante este segundo juicio: “Con mucha tristeza hemos recibido la sentencia. Esperaba que le dieran más años. Un tema importante es que la Justicia haya comprobado que Guzmán mató a mi hijo, fue él quien disparó directamente a Lucas. Lo otro es que no se lo va a ver más en la fuerza”.

“Me retiro de aquí muy mal, porque toda la familia queríamos una condena ejemplar, que significara que Guzmán fuera a la cárcel, pero el hecho que no esté más en la fuerza es una señal positiva. Un sujeto así, un asesino, no puede pertenecer a la Policía”, agregó.

Finalmente, y antes de abrazarse con su hija en un incontenible llanto, Daniel expresó: “En mi corazón golpeado está la muerte de este hijo que yo creía que la Justicia mendocina iba revindicar. También mi mujer Viviana, que se quitó la vida por tanta impunidad, tantas amenazas y por esa Justicia que no llegaba nunca ante el asesinato de Lucas”.

Por su parte, la hermana de Lucas, Sabrina, expresó: “Es lo que vienen haciendo con todos los casos de gatillo fácil, siempre las leyes amparan a los policías y esos son asesinos. Tienen que ir presos, son muchos los casos de víctimas de gatillo fácil, son muchos los casos víctimas de violencia institucional y no hacen nada. La Justicia nunca hace nada, fíjense todos los casos, condenas mínimas de cuatro, tres años, excarcelables.

“El sistema judicial nos quitó una madre también, nos quitó a mi mamá y ahora nos siguen maltratando. ¿Qué tenemos que esperar nosotros como familiares? Venir acá a pedir justicia, ¿para qué, si no existe, no la dan?”.