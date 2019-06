“Me considero una pionera”

La vida se hace de buenas y malas. Y es un hecho que estas últimas son las que te van formando ese caparazón invisible que te protege inconscientemente. Por eso, con el paso del tiempo, la experiencia adquirida y la frente bien en alto, hoy después de un largo recorrido, Pía Gómez repasa su carrera dentro del fútbol con un tremendo orgullo.

Apenas 17 años tenía esta morocha sanrafaelina cuando decidió dejar la comodidad de su hogar para ir a probar suerte a Buenos Aires. “De muy chiquita me atrapó el fútbol y conté con una ventaja, que fue tener casi todos mis primos varones, por lo cual adquirí junto a ellos una destreza poco habitual en una mujer. Y con el paso del tiempo me di cuenta que esto me gustaba mucho y así fue como después de probar suerte en algunas escuelitas de mi ciudad me fui a River, con la ilusión de quedar. Finalmente lo logré y así fue como integré el equipo de fútbol de campo durante varios años. Mi familia fue el gran sostén porque hacía un gran esfuerzo económico para que yo me quedara y de hecho vivía en un hogar de monjas”, afirmó Pía.

“Era impensado en esos tiempos que una chica se fuera a Buenos Aires y mucho menos a jugar al fútbol, por eso tuve que aguantarme los prejuicios que la sociedad tenía por entonces y que afortunadamente hoy las chicas jóvenes no tienen que tolerar gracias a la lucha de un montón de gente. En ese sentido, me considero, junto con muchas otras colegas, una pionera. Debo reconocer que en la adolescencia me avergoncé un poco por todos esos dichos”, agregó la profesora de Educación Física y entrenadora profesional.

"Tengo unos días de descanso pero en breve viajo a Buenos Aires para entrenar con la Selección argentina (NdR: Junto a las también mendocinas Gimena Blanco y Alejandra Argento), de cara a lo que será la Copa América en los próximos meses y después me vuelvo a Italia”.

Tras su paso por el Millonario, la sanrafaelina llegó al futsal (el reconocido por la FIFA) en Racing, para luego seguir su carrera en varios equipos de España e Italia, país donde actualmente se desempeña ocupando la posición de lateral en el PuroBio Cosmetics New Team Noci, un equipo de Bari, con el cual logró grandes resultados en esta temporada, como por ejemplo el ascenso a la Serie A del futsal italiano.

Su talento y perseverancia le permitieron tener, hasta hoy, un lugar en la Selección argentina, lo cual enorgullece a Gómez: “Por supuesto que es maravilloso y sinceramente el apoyo de la AFA es muy grande, sobre todo en los últimos tiempos, aunque obviamente el deporte carece de popularidad y eso no nos pone tan en primer plano como quisiéramos”.

Mientras descansa junto a su familia en su ciudad natal, Pía se anima a vislumbrar su futuro, y en ese sentido afirma: “Con 34 años, son los últimos de carrera y lo tengo muy en claro y es por eso que proyecto año a año mi continuidad, por lesiones y algunas otras cuestiones que puedan aparecer. Pero tengo claro, que una vez colgada la camiseta seguiré ligada a la actividad de alguna forma y en lo posible aquí en Argentina”.

“También tengo muy en claro que mi carrera es lo primordial, por lo cual no destino tiempo, al menos por ahora, a la idea de formar una familia”, sentenció.

Su foto preferida

Emocionada hasta las lágrimas, Pía eligió esta foto con su familia para graficar su exitosa carrera deportiva hasta el momento. “Estábamos todos juntos y muy felices”, afirmó.