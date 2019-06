Luego de que Protectora hiciera oficial su apoyo a la formula de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, se reunieron en Mendoza, en la Unión de Trabajadores Gastronómicos (UTHGRA). Acompañados de los pre candidatos a diputados Nacionales Marcelo Romano y Carolina Montivero.

Allí, Urtubey expresó “vine apoyar a los candidatos de Protectora por el trabajo que llevamos adelante, con propuestas que tenemos para que Argentina salga de esta mirada tan sesgada entre un polo que plantea el ajuste y otro polo que plantea volver a la irresponsabilidad fiscal, la corrupción y muchísimas cosas de las cuales los argentinos no queremos volver. Hay una salida, Argentina tiene un camino y es Lavagna”.

Recibimos en la provincia al gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey junto a nuestro candidato Marcelo Romano. Cc @marceloromano11 @UrtubeyJM pic.twitter.com/7DTcgPwY0G — Jose Luis Ramon 📢 (@jlramonar1) June 28, 2019

Por su parte el pre candidato a gobernador, José Luis Ramón dijo que “queremos un gobierno central que respete el sistema de economía regional y Urtubey es el fiel ejemplo. Para nosotros es una satisfacción enorme que él este acá porque ellos han aceptado de muy buena manera el acompañamiento que nosotros queremos traer con la fórmula presidencial junto a nuestros pre candidatos a diputados nacionales que son las personas que van a representar a Mendoza en el congreso nacional, con esta idea de política nacional que nos marcan Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey”.

El gobernador de Salta, agrego: “agradecemos el apoyo porque el camino nuestro es diferente a los de las otras fuerzas políticas, no vinimos a la provincia a señalar candidatos, nosotros aceptamos el apoyo de los dirigentes de la provincia con una mirada federal porque no queremos que hayan delegados nuestros en Mendoza si no que Mendoza tenga delegados, piensen como piensen, en cada uno de los proyectos nacionales”

El precandidato a Vicepresidente, Urtubey, finalizo su discurso diciendo: “es además una visita multipropósito porque tiene que ver con la responsabilidad de gobernador ya que voy a presentar esta tarde la temporada de invierno de Salta por la nueva conectividad aérea con Mendoza”

Ramón y Vadillo, pre candidatos a gobernador y vicegobernador, de Protectora Fuerza Política, continuarán la jornada junto al Pre candidato a vicepresidente, Juan Manuel Urtubey, del Consenso Federal, en diferentes actividades.