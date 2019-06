Endeudamiento: el PJ informó que analizará cada obra por separado

El jueves por la noche, la oposición recientemente aliada mantuvo un encuentro, del cual surgieron declaraciones anticipadas que constataban un posible rechazo al endeudamiento para financiar cuatro megaobras, propuestas por Cornejo.

En la mañana de este viernes, el PJ ofreció una conferencia, y habló al respecto. En primer lugar, el diputado de Unidad Ciudadana, Lucas Ilardo, destacó que para el peronismo "las cuatro obras son sumamente importantes, pero también lo es el estado de situación económica de la provincia. El estado de situación de deuda de la provincia que en los últimos cuatro años ha crecido exponencialmente".

“Venimos a anunciar que la posición oficial del peronismo es que vamos a analizar cada obra individualmente. Iremos tomando el tiempo y prudencia que eso indica. Si se va a tomar deuda en la provincia, que tenga criterio de razonabilidad, previsibilidad, que en tiempos electorales es difícil. Es una deuda en dólares. Cuando el Gobierno de Mendoza toma deuda la toman todos los mendocinos y la pagan todos los mendocinos", agregó.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-6-28-9-52-27-najul-el-pj-no-rechaza-los-creditos-rechaza-el-desarrollo-de-mendoza

A su vez, explicó por qué remarcan la moneda del endeudamiento: “Cuando la deuda está en dólares, en procesos electorales donde la volatilidad es mucho mayor y la falta de previsibilidad hace que tengamos que tener la responsabilidad y prudencia de tomar esto, estudiar el tema. Hay muchas dudas sobre los proyectos".

Y opinó sobre la decisión del actual gobernador mendocino: "El gobernador envió un expediente que tiene cuatro proyectos que no tienen las mismas características. Dice que es de 120 millones de dólares y no es la realidad. Son casi 180 millones de dólares porque hay una contraprestación por parte de la provincia por casi 50 millones de dólares. El gobernador para hacer esa contraprestación también pide deuda, pero no se ha informado. Los proyectos se hacen con una parte de financiamiento y con otra parte que aporta la provincia, con la parte que aporta la provincia el gobernador también le ha solicitado una toma de deuda al BID. Es casi el 14% de la deuda total que tiene la provincia, no es un proyecto menor".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-6-24-8-32-55-discuten-financiamiento-de-obras-anunciadas

En síntesis, Ilardo manifestó que la posición oficial del peronismo es que analizarán el proyecto completo, cada obra por separado, y "vamos a aprobar los que sean beneficiosos para Mendoza".