Una serie apocalíptica y lo nuevo de Spider-Man para disfrutar del fin de semana

En un fin de semana que se pronostica mucho frío, nada mejor que presentarte opciones para disfrutar de la televisión on demand y de lo que se viene para la pantalla grande.

Y es que Netflix guardó para estos días la primera temporada de 'El Elegido', una serie que nos mostrará que el avance científico muchas veces no es bienvenido. Además te mostramos el último trailer de 'Spider-Man: Far From Home'

'El elegido'

Tres jóvenes doctores van a una aldea remota en el Pantanal para vacunar a los residentes ante una nueva mutación del virus del Zika. Sus esfuerzos para brindar atención médica son rechazados y los doctores se encuentran atrapados en una comunidad aislada, rodeada de secretos y leal a un líder enigmático que los obliga a confrontar el poder de la fe por encima de la ciencia.

“Spider-Man: Far From Home”

Finalmente la continuidad de 'Avengers End Game', Spider-Man: Far From Home mostró a Peter Parker (Tom Holland) reclutando a Mysterio (Jake Gyllenhal) como parte de los nuevos Vengadores.

El nuevo tráiler de Spider-Man: Far From Home muestra a Nick Fury (Samuel L. Jackson) dando cuentas sobre los Vengadores que quedaron luego de la batalla final contra Thanos en Avengers: Endgame. Luego de revelar que Capitana Marvel , Thor y Doctor Strange no están disponibles, Nick Fury convence a Spider-Man de que él ahora forma parte de los Vengadores.

A esperar. el estreno de Spider-Man: Far From Home está previsto para el 4 de julio.