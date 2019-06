Foto | La "siesta hot" de Kylie Jenner hizo arder Instagram

Kylie Jenner de 21 años de edad es una modelo y empresaria norteamericana sumamente exitosa, pero lo más llamativo es que es una de las millonarias más jóvenes del mundo. Su patrimonio está valuado en USD $1000.

Además, es media hermana de la hiperfamosa Kim Kardashian y de hecho forma parte de todo el clan que participa del reality norteamericano Keeping Up with the Kardashians.

La bella morocha hizo estallar su cuenta de Instagram al subir una foto en la que aparece tomando un descanso, una siesta dicho en criollo, pero con una pose muy sugerente y en la que deja ver adrede parte de su lencería íntima (una tanga color verde).

Kylie Jenner no hace nada “porque sí”, lo que la joven quiso simbolizar con ese color de prenda (además de levantar la temperatura con la foto) es un “guiño” al dinero, al del dólar.

El verde es el color de la suerte y todo tiene que ver decimos, porque esta semana, la hermana de Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kendall Jenner y Khloé Kardashian reveló que esta semana venderá el 51% de las acciones de su empresa de cosméticos y que le pagarán por eso, una cifra que oscila los $600 millones de dólares.

El “imperio de belleza” que construyó la morocha en poco tiempo, demuestra que Kylie Jenner aprendió rápido a manejar fortunas de la mano de su madre y hermanas, pero lo suyo es sin dudas el maquillaje. Las líneas que tiene su marca han conquistado un nicho importante de mercado y por eso valen millones. Además ella sigue ampliando su firma, ya que recientemente sacó productos especializados en cuidados para la piel y se habla incluso de que está trabajando en una línea especial para bebés, inspirada en su pequeña hija Stormi Webster (2018).

Pero no todo queda en el maquillaje, ya que Kylie Jenner también sabe que el mercado de la ropa interior es muy redituable. De hecho ella aprovecha su figura para posar con los diferentes productos incrementando así las ventas.

No todo termina en atuendos, cortes de pelo, uñas y maquillaje. Los bikinis y las prendas interiores femeninas son constante fetiches de la joven millonaria.

Los negocios no son la meca de la vida para Kylie, ya que su tiempo libre se lo dedica a su hija y a su extensa familia. Hace poco fue fotografiada en una salida de tía y sobrina. La morocha salió a pasear y a tomar una media tarde con True Thompson, la hija de su media hermana Khloé Kardashian. La pequeña es un poco más grande que su hija Stormi.

Todo tiempo parece ser bueno para la multimillonaria (¿el dinero da felicidad?) que ha estado apoyando de cerca a su hermana Khloé, que por el contrario ha tenido algunos vaivenes negativos recientemente.

Las curvas de Kylie, su aura de mujer poderosa, la madurez y sus claras convicciones profesionales, la han convertido en una bomba irresistible en las redes sociales; sus 139 millones de seguidores son prueba manifiesta de eso.

Para dormir la siesta, ¿te preparás como Kylie Jenner?