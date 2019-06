Un jugador del Tomba en la lista de los Panamericanos

El listado de jugadores de fútbol convocados para los próximos Juegos Panamericanos que comunicó Fernando Batista, trajo una linda sopresa para los simpatizantes de Godoy Cruz: el delantero Fernando Lomónaco fue convocado.

Se trata del jugador que llegó al club en el actual mercado de pases desde Arsenal de Sarandí.

Con respecto al listado que comunicó el entrenador, se confirmó que no habrá ningún mayor de 23 años: "No voy a llevar mayores a los Panamericanos porque entiendo que tenemos muchos problemas y ellos no merecen estar esperando a que se resuelvan", explicó Batista.

"Ya hablé con (Javier) Mascherano, Maxi Rodríguez y Matías Caruzzo, y me entendieron", indicó.

En esta lista preliminar de 22 jugadores (a los Juegos irán solamente 18) se destaca la presencia de Matías “Monito” Vargas de Vélez, el club que más aporta debido a que también están Nicolás Domínguez y Francisco Ortega. De los denominados clubes grandes, solamente hay dos futbolistas de San Lorenzo: Marcelo Herrera y Adolfo Gaich.

Además hay tres que juegan en el exterior: Leonel Mosevich (surgió en Argentinos y se encuentra en el FC St. Gallend de Suiza), Nicolás González (también surgió del “Bicho” y ahora está en Stuttgart) y Santiago Colombatto, cuyo pase es del Cagliari y jugó a préstamo en Hellas Verona.

También hay varios futbolistas que se desempeñan en el ascenso argentino: Joaquín Novillo (Belgrano), Carlos Valenzuela (Barracas Central), Gonzalo Miceli (Nueva Chicago) y Nicolás Demartini (Temperley).

Argentina integrará en los Juegos Panamericanos el Grupo A junto a Ecuador, México y Panamá; en tanto, en el Grupo B estarán Perú, Uruguay, Jamaica y Honduras.