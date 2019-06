El próximo martes Argentina será testigo de un hecho astronómico histórico: un eclipse solar total. El fenómeno, según han expresado muchos investigadores, será muy importante ya que no se repite seguidamente y en esta ocasión nuestro país podrá disfrutarlo desde varios puntos.

Se define como el más atractivo debido a que para que ocurra otro igual, en el mismo punto, deben pasar 360 años. Sin embargo, el próximo 14 de diciembre del 2020 se producirá otro y también será solar y total pero su ubicación va a ser más al sur, en la Patagonia.

¿Qué es un eclipse solar total?

Belén Planes es Licenciada en Ciencias Básicas con orientación en Física, docente y egresada de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCUYO, y becaria doctoral del CONICET. La profesional habló sobre el evento astronómico y expresó que "en cualquier eclipse se cubre la luz de un cuerpo celeste por el paso de otro cuerpo celeste. Lo que vamos a ver es un eclipse de Sol total para algunas secciones de Argentina, el disco lunar va a cubrir al solar."

¿Se hará de noche en pleno día?

Frente a esta incógnita que muchos se plantean la profesional explicó que "en la franja de totalidad se va a hacer de noche completamente, en lugares como Bella Vista o Merlo habrá más de dos minutos de oscuridad."

Al precisar qué es lo que ocurrirá en Mendoza y si pasará lo mismo, Planes destacó que "en Mendoza el eclipse, como no estamos dentro de la franja, será parcial y no quedará totalmente de noche".

La franja de totalidad, como se puede observar en la imagen, abarca todo el país en su ancho y pasará por el norte de San Juan y San Luis, el sur de La Rioja, Córdoba y Santa Fe y el norte de Buenos Aires.

Cómo la Luna cubre el Sol teniendo un tamaño menor

Si bien muchos desconocen el dato, la Luna es 400 veces menor al tamaño del Sol y lo curioso de esto es que el fenómeno en sí es que la Luna "tapa" al Sol. Respecto a que cómo se justifica que la estrella de menor tamaño se ponga por delante de la mayor y la tape la docente especificó que "es una ilusión hacia la vista del cielo. La Luna y el Sol tienen el mismo tamaño aparente en el cielo. El dato es que si bien el Sol es 400 veces más grande también está 400 veces más alejado entonces genera esa ilusión."

¿Cómo se verá en Mendoza y dónde verlo?

Teniendo en cuenta que la provincia está fuera de la franja de totalidad la visión que tendrá la provincia no será con el Sol totalmente cubierto. Al respecto, la becaria del CONICET detalló que "el Sol va a estar cubierto en un 96%, el 4% que resta alcanza para seguir siendo de día."

"Lo recomendable para quienes quieran verlo desde Mendoza es ir a un lugar elevado como una terraza o algo similar debido a que va a ser cerca del atardecer y así tener mayor visibilidad. Estamos cerca de la Codillera por lo que hay que buscar un lugar alto."

El punto máximo se alcanzará a las 17.39, pero todo el proceso de ocultación solar transcurrirá completo entre las 16.25 y las 18.25.

Precauciones a la hora de observar el eclipse solar

Muchos médicos y especialistas han recomendado no mirar de manera directa al Sol cuando esté en proceso de eclipse y si bien en Mendoza no se observará oscuro en su totalidad muchos no quieren perderse este maravilloso espectáculo. Para tomar precauciones, Belén Planes explicó cómo poder observarlo y detalló que "generalmente el Sol nunca se puede ver de manera directa, en el eclipse en particular la gente cree que no hay riesgos porque está casi tapado el Sol pero no es así. El 4% que queda libre en Mendoza alcanza para lastimar el ojo humano y es muy perjudicial. El daño que el Sol puede causarnos es irreversible".

"Mirar a través de placas fotográficas o con anteojos de Sol no es bueno porque los rayos pasan igual. Hay una manera que se llama "cámara oscura", que se hace con papel de aluminio, una hoja de calcar y cartón, esa forma es segura y fácil de hacer en casa."

Otras formas de observar el fenómeno

Planes también comentó otros métodos para poder observar el eclipse solar total en caso de no tener los elementos para hacer una "cámara oscura". Se puede ver también en el reflejo de agua, en algún recipiente como también utilizar las gafas especiales que deben tener la certificación ISO 12312-2.

Los daños que puede producir a largo plazo ver directamente el eclipse solar

Finalmente la docente de la UNCUYO hizo especial hincapié en las medidas a tener en cuenta para no sufrir problemas en la salud y sobre todo en la vista. Respecto a los problemas que puede ocasionar observar sin protección y de manera directa el eclipse solar total remarcó que "puede producir cataratas. Hay células en el ojo que son como la piel, si uno se quema la piel con el Sol se cae y nace nueva, en el caso del ojo no sucede así y no tiene recuperación. Es muy peligroso estar observando tanto tiempo el Sol de manera directa."