Picante duelo televisivo entre Menotti y Ruggeri

Una de las críticas más feroces que recibió César Menotti por su ausencia en la Copa América fue por parte de Oscar Ruggeri. El ex capitán de la Selección Argentina no solo cuestionó la labor del director de selecciones nacionales si no que también se postuló públicamente para ocupar su cargo. No obstante, la pelea explotó al mismo tiempo pero en diferentes programas de televisión.

Menotti dialogó con TyC Sports y le devolvió el primer golpe a Ruggeri: "¿De qué habla? Estuvo diez años comiendo asado en el predio. No me interesa su opinión. Es periodista, no tiene peso su opinión. Que agarre un libro una vez en su vida, es un cómico, que haga su vida. No hay que estar tanto dando vueltas, de vez en cuando hay que leer algún librito y prepararse".

Sin embargo, al mismo tiempo, en su programa de Fox Sports, Ruggeri destrozó como nunca al Flaco: "Menotti te cagaste todo, quise hablar con vos y nunca quisiste. Dejate de joder. Banca a estos pibes que están acá en Brasil. Hablame, vamos a encontrarnos en el predio y hablamos. Yo no voy a contar nada afuera. Estoy con los periodistas y cuál es el problema".

En esa misma sintonía, Ruggeri agregó: "Deja de versear, sos un vago. Vos podes escribir para un medio y yo no puedo estar en un programa de televisión. Es increíble las cosas que haces y decis. Ahora vas a ver. Decime dónde nos encontramos, voy a ir al predio todos los días. Estaba mi amigo Burruchaga de manáger y no fuiste capaz ni de llamarlo".

Para cerrar, Ruggeri explotó: "Sos un genio, Menotti. Yo no leí tantos libros como vos pero te digo las cosas de frente. No doy vueltas, vos nunca te equivocas. Sos un maestro, en vez de estar ayudando a Scaloni en Brasil. Renuncia Menotti, hacenos el favor. Ni vas a Ezeiza. Mentiroso, deja de joder con la Selección. Sos puro verso. Allá arriba Bilardo".