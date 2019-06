A 25 días para se cumpliera la fecha límite, la Administración Nacional de la Seguridad Social anunció la prorroga de la moratoria jubilatoria para trabajadoras que no completaron sus aportes.

Tras una larga espera que incluyó presiones gremiales y estuvo atravesada por el clima electoral, las autoridades de ANSES finalmente extender los plazos para beneficiar a miles de mujeres con más de 60 años que necesitan el dinero de la jubilación pero no pueden cobrarlo porque fueron amas de casa y por lo tanto no cuentan con aportes regularizados.

Ahora, las mujeres que integran este sector de clara vulnerabilidad laboral, tienen tres años más para ponerse al día y cobrar lo que se merecen.

Si bien los detalles se van a conocer en el boletín oficial que será publicado en los próximos días, ya se conocen algunos requisitos y pasos a seguir para que no pierdas tu tiempo a la hora de iniciar el trámite.

En esta oportunidad los requisitos centrales para obtener un turno son dos:

Haber nacido antes del 22 de julio del 1959

Tener algún aporte con posterioridad a enero del 2004

En caso de que cumplas con los requerimientos para acceder al turno, ahora te comentamos los requisitos indispensables para que te den el beneficio y consideres obtener una cita presencial para tramitar tu jubilación:

Para jubilarse, las mujeres necesitan contar con 60 años y 30 años de servicios con aportes. Sin embargo, por la alta informalidad en especial entre las mujeres (caso Personal Doméstico, con 70% de empleo “en negro”) la moratoria -ley 26.970- permite regularizar la falta de aportes desde los 18 años (cumplidos en 1977) hasta la fecha límite de regularización –31 de diciembre de 2003.

Para adherir a esta moratoria la mujer debe tener cumplidos los 60 años. Ahora ese requisito se extiende al 23 de julio de 2022.

Esto significa que, para acogerse a la moratoria entre 2019 y 2022, las mujeres de entre esas edades deberán contar entre 4 y 7 años de aportes posteriores a diciembre de 2003. Y a través de la moratoria podrán regularizar entre 23 y 26 años de servicios. En ese caso, se jubilarán con el haber mínimo bruto que hoy es de $ 11.528,44.

"Si no tiene aportes después de 2003, la mujer puede aportar a partir de ahora durante 2 años y medio como monotributista y en 2021 regulariza 27 años por la moratoria, sumando 29 años", explicó el abogado Guillermo Jaúregui A los 62 años, para jubilarse las mujeres necesitan 29 años de aportes porque compensan 2 años por encima de los 60 años por un año de aportes. .

Iniciado el trámite, ANSES calcula la deuda por los meses y años de aportes que se regularizarán a través de la moratoria y la descontará del haber jubilatorio que cobrará la mujer ya jubilada. Según los años a regularizar, la cuota puede alcanzar hasta los $ 1.000 mensuales durante 60 meses.

También está vigente otra moratoria (ley 24.476) –de carácter permanente–, tanto para mujeres y varones, con al menos 9 años de aportes posteriores a 1993. También es condición pasar la evaluación socio-económica.

El trámite en ANSES es gratuito. Los interesados pueden acercarse a las Oficinas o llamar al *130", comentaron desde ANSES. (Fuente: Clarin).

Según fuentes oficiales, la documentación necesaria para cumplimentar el proceso jubilatorio es:

DNI (original y copia)

Si trabajaste en el servicio doméstico en blanco, deberás llenar el formulario PF-6.2

Si no tenes aportes, podrás comprobar tu actividad mediante afiliación gremial.

Si es necesario comprobar Afectación de Haberes, la solicitante deberá llenar el formulario PS-6.1

IMPORTANTE: Si usted tiene dudas sobre formularios, le recomedamos llamar al 130 y marcar la opción 5 y luego la opción 3 para obtener un turno presencial o 6 para hablar con un operador telefónico.

El trámite se realiza por sistema de turnos, es gratuito y no hacen falta gestores o abogados previsionales para acceder al beneficio.

Si usted cumple con los y cuenta con la documentación anteriormente mencionada para obtener un turno para entrevista personal, siga los siguientes pasos:

1 - Ingrese a la página www.anses.gob.ar, diríjase al apartado de Acceso Rápidos y seleccione la opción "Turnos"

2 - Una vez en el apartado de turnos selecciones la opción "Nueva Moratoria" y le aparecerá un formulario online.

3 - Complete el formulario ingresando número de documento, sexo, teléfono de contacto y un e-mail para que ANSES pueda comunicarse con usted.



El motivo más común por denegación de turnos para entrevista personal está relacionado a incompatibilidades. Esto puede ser porque la interesada ya cobre alguna prestación dentro de ANSES, tenga una o más propiedades a su nombre (autos también cuenta) o no cumpla con algunos de los requisitos anteriormente mencionados.

Gracias a la nueva moratoria previsional aquellas personas que no hayan realizado ningún aporte, o no lleguen a acreditar los 30 años, podrán completar los años requeridos. Si la persona no realizó ningún aporte podrá adquirir los 30 necesarios para jubilarse. (Fuente Portal: jubilados.com.ar)

Pueden jubilarse todas aquellas mujeres que hayan cumplido la edad requerida por ley (60 mujeres y 65 hombres) y que no puedan acreditar los 30 años de aporte o parte de los mismos.

En los casos de personas que cuenten con una pensión por viudez, para obtener su jubilación deberán abonar la moratoria de contado, sin poder acceder al plan de pagos. (Fuente Portal: jubilados.com.ar)

La jubilación sin aportes equivale al haber mínimo, o sea: $11.532. En el caso de la PUAM vas a cobrar el 80% del haber o sea $9.222 (con aumento de junio incluido)

Si. Si usted se jubila por esta vía recibirá 2 descuentos:

Pago de la obra social. Se le realiza a todas las jubilaciones, no exclusivamente a esta.

Moratoria. Se le descuenta de cada haber el importe correspondiente a la cuota mensual de la moratoria previsional a la que accedió para adquirir los aportes faltantes. Este descuento se lleva a cabo por un plazo de 60 meses. (fuente Portal: jubilados.com.ar)

En caso de no ingresar por rechazo o el motivo que fuere, recuerde que el Gobierno también ayudas para personas que no tienen aportes a accede a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que se implementó a través de la Ley de Reparación Histórica. Esta nueva pensión está vigente a partir de los 65 años para ambos sexos, sin necesidad de ningún tipo de aportes pero con un beneficio del 80% del haber mínimo. Para poder acceder a esta pensión se requiere no recibir ningún otro tipo de prestación como las pensiones por viudez.

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) mostró en su último informe que el gasto previsional an la Argentina supera el 10% del PBI. El total de jubilados y pensionados nacionales ronda los 5,7 millones, de los cuales unos 3,5 millones tienen una moratoria.

Además de la moratoria que regula la ley 26.970, los trabajadores autónomos o en relación de dependencia que reúnan los requisitos de edad para una jubilación o pensión por fallecimiento de un trabajador, pero no tengan los años de servicios con aportes, también pueden adherir a otras moratorias, que les permita completar los años de aporte faltantes.

Esto puede realizarse en la oficina de ANSES al momento de tramitar la prestación.

La inclusión en esta moratoria está sujeta previamente a una evaluación socio-económica.

Los períodos a incluir deben estar comprendidos entre el 01/01/1955 al 30/09/1993 y desde los dieciocho 18 años de edad.

La deuda podrá cancelarse de contado o en un plan de hasta 60 cuotas, cuyos importes se adecuarán semestralmente mediante la aplicación del índice de movilidad.

Esta moratoria continúa vigente para las mujeres que cumplan la edad jubilatoria (60 años, y menores de 65 años), prevista en el artículo 37 de la Ley N° 24.241.

Para los casos de hombres que hayan cumplido la edad jubilatoria antes del vencimiento de la Ley N° 26.970 (18/09/16), el régimen continuará vigente ya que cumplieron el requisito de edad antes de su vencimiento y podrán solicitarla durante la vigencia de esta nueva ley.

Los períodos a incluir deben estar comprendidos entre el 01/01/1955 al 31/12/2003 y desde los 18 años de edad.

La deuda podrá cancelarse de contado o en un plan de hasta 60 cuotas, cuyos importes se adecuarán trimestralmente mediante la aplicación del índice de movilidad.

Para el caso de los hombres, se restablece la vigencia del artículo 6° de la Ley N° 25.994 por el término de 1 año, prorrogable por 1 año más. Dependerá su aplicación de lo que establezca la reglamentación que la AFIP dicte a tal efecto.

Los períodos a incluir deben estar comprendidos entre el 01/01/1955 al 31/12/2003 para autónomo y hasta el 31/01/2004 si es monotributo y desde los 18 años de edad.

La deuda podrá cancelarse de contado o en un plan de hasta 60 cuotas, cuyos importes se adecuarán trimestralmente mediante la aplicación del índice de movilidad.

