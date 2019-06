Docentes mendocinos donan parte de su sueldo para ayudar a sus alumnos

Docentes de la escuela San Antonio María Claret solicitan ayuda para refaccionar el colegio y entregarles una mejor estadía a sus alumnos.

El colegio secundario funciona en el barrio 31 de Mayo de La Favorita, de Ciudad, y piden colaboración para sus alumnos y para mejorar las condiciones del edificio.

La institución educativa, es un bachiller con orientación en economía y administración, de gestión privada. Está gestionada por los educadores, quienes en el año 1996 crearon una Fundación para evitar el cierre del establecimiento.

Los docentes donan el 5% de su sueldo a una fundación, ya que el Estado sólo provee dinero para los haberes de los profesores.

La escuela fue fundada por los Hermanos Claretianos como un colegio de gestion privada. Sin embargo, años después y para evitar su cierre, los docentes crearon una fundación para sostener el edificio y no quedarse sin trabajo.

Analía Michellet, directora del colegio Claret, contó lo que se vive la escuela: “La realidad que vivimos es la situación económica de los chicos que cada vez nos está afectando más, desde el desayuno, la parte edilicia, no tienen cómo llegar a la institución, si bien pasa un colectivo no pueden pagar el abono".

La directora continuó: "En algún tiempo que no se les ha podido dar dinero, hemos vistos alumnos desmayados, descompuestos, porque si el chico no está bien alimentado es imposible que rindan. Hay chicos que no comen desde el día anterior y vienen a desayunar al colegio".

“Ellos vienen siempre, uno a veces piensa que cuando llueve no van a venir porque la mayoría viene caminando y ellos están acá. Muchas veces, es triste decirlo, hay mejores instalaciones en el colegio que en los hogares de cada uno de ellos", expresó Michellet.