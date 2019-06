La Administración Nacional de la Seguridad Social presentó detalles sobre aumentos y aguinaldos que se van a entregar en el 2019.

En esta nota podrás conocer los montos y fechas de cobro de los futuros incrementos salariales para todas las personas que cobren una prestación o una ayuda por parte de ANSES.

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO (AUH)

ASIGNACIÓN FAMILIAR (SUAF)

JUBILADOS Y PENSIONADOS

PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA (PNC)

Los reclamos de aguinaldo por parte de los beneficiarios que perciben una Asignación Universal por Hijo, se multiplicaron en todas las vías de consulta y la respuesta para todas los que se comunicaron fue la misma: Las AUH no cobran aguinaldo. Esto sucede porque este tipo de ayuda se condiera un subsidio de la ANSES y en consecuencia no forma parte del salario.

En otros términos, el Sueldo Anual Complementario está controlado por legislaciones laborales que nada tienen que ver con este tipo de prestaciones de ANSES.

En resumen, solo cobran aguinaldo aquellas personas que, independientemente de si pertenece a ANSES o no, sean trabajadores activos, retirados o se trate de argentinos que están imposibilitados de ejercer una actividad laboral.

Según lo dictaminado por la Ley 27.426, la única suba confirmada por el momento para AUH tiene fecha para la primera semana de marzo del 2020. Esto sucede por que las Asignaciones Familiares por Hijo en marzo del 2019 recibieron un incremento del 46% correspondiente al cálculo anual.

Actualmente las AUH cobran $2652 por cada niño siempre y cuando no tengan préstamos y tampoco adeuden documentación relacionada a la libreta familiar.

Sin ánimos de generar falsas expectativas y en función de los últimos índices inflacionarios, es muy probable que las Asignaciones Universales por Hijo y Embarazo perciban plata adicional en el 2019.

La vía más probable es la acreditación de un bono navideño o de fin de año como sucedió en el 2018. En ese entonces, sobrepasados por los números que fija el RIPTE y el Índice de precios que establece el INDEC, el gobierno decidió otorgar un pago adicional al que llamaron "refuerzo extra" que fue de $1500.

Otra forma de alcanzar la tan esperada suba, aunque menos probable, es que la inflación supere el limite compensando en marzo 2018 (46%) antes de marzo 2019 y que por Ley se tenga que actualizar el haber correspondiente a madres y padres sin trabajo o con empleos en negro.

La tercera opción es la más difícil pero igual no se puede dejar de considerar. Según algunos rumores y trascendidos, el gobierno nacional habría pensado la posibilidad de entregar un "refuerzo extra" antes de las elecciones de octubre. Sin embargo, esto último no fue confirmado y lo cierto es que todo depende del éxito o fracaso del plan crediticio que impuso el gobierno en el mes de abril.

Lo cierto es que algunos analistas políticos también aseguraron que en los subsidios son potenciados por el clima electoral y esto incrementa las chances de las Asignaciones para recibir un pago adicional o un aumento.

En conclusión, lo único confirmado es el aumento obligatorio de marzo 2020. Hasta ese mes, las AUH van a cobrar $2652 siempre y cuando no tengan cuotas crediticias por préstamos y estén al día con la Libreta Familiar. Caso contrario, te recomendamos leer la siguiente información:

Las asignaciones que obtuvieron un préstamo en el 2019, van a cobrar menos dinero en función del descuento correspondiente al crédito. Además, las asignaciones que tengan deudas burocráticas (trámites) para validar la prestación por cada menor, van a cobrar un 20% menos (cifra retenida) hasta tanto se ponga al día. Los documentos que deben presentar para cobrar el 100% del subsidio son: certificados de vacunación, libreta de asistencia escolar y declaración jurada.

A continuación, los montos finales para personas con deudas en ANSES:

Con un préstamo de $12.000 en 36 cuotas, la cifra a cobrar será $2.051 (con retención del 20% por falta de libretas cobra $1522)

Con un préstamo de $12.000 en 24 cuotas, la cifra a cobrar será $1.862 (con retención del 20% por falta de libretas cobra $1331)

Con un crédito de $10.000 en 36 cuotas, el monto a cobrar será: $2.153 (con retención del 20% por falta de libretas cobra $1622)

Con un crédito de $10.000 en 24 cuotas, el monto a cobrar será: $1.994 (con retención del 20% por falta de libretas cobra $1463)

En principio, este sector de beneficiarios debería cobrar aguinaldo ya que el beneficio también incluye a trabajadores en relación de dependencia. Pero, el pago del mismo no podrá ser confirmado, ya que depende de la empresa y no de ANSES. Los monotributistas, no cobran aguinaldo.

En el caso de que si lo cobren, el monto del SAC estará atado al sueldo que cada persona tenga dentro de la relación de dependencia. En cuanto a los monotributistas, estos no cobran aguinaldo ya que, por lo general, son trabajadores independientes.

Según marca la ley de Movilidad, el próximo aumento llegará en el mes de septiembre. En cuanto a las fechas y cifras de pago, las mismas varían en función del DNI y del lugar en donde viva la familia en situación de vulnerabilidad. En cuanto al porcentaje, se especula que este tipo de ayuda aumentará un 11,4% pero aún se esperan datos del INDEC para terminar de configurar el monto final.

Este mes, las SUAF subieron Asignaciones Familiares suben a $2.251 para quienes juntan entre $4.009 y $34.876 de Ingresos por Grupo Familiar (IGF); a $1.514 para los perciben entre $ 34.876 y $ 51.152; a $915 para los ganan entre $51.151 y $59.058; y $469 para los cobran salarios entre $ 59.058 y $107.657.

Para julio y agosto, los montos de cobro son los mismos ya que para este grupo de beneficiarios, no habrán aumentos hasta septiembre. Ese mes se aplicará la tercera actualización que fija la Ley de Movilidad.

EL DATO: La Asignación Familiar por MATERNIDAD es acreditada el primer día de pago independientemente de la terminación del DNI.

Como sucede todos los años los jubilados y pensionados si cobran aguinaldo. Si bien todavía faltan acreditar sobre algunos números de documento, la mayoría ya cobró el medio SAC 2019 y el próximo lo cobrarán el 18 de diciembre.

En cuanto a los montos, estos dependen de lo que se cobre mensualmente. La cuenta matemática es simple: hay que considerar el recibo de sueldo con el haber más alto del último semestre y dividirlo por dos. La cifra de cobro para fin de año va a ser más grande ya que todavía faltan dos aumentos por aplicar (septiembre y diciembre) y por ende, el segundo medio aguinaldo será, como mínimo, un 15% más alto que el de junio.

En promedios, los jubilados que cobran la mínima van a cobrar $5.716 de aguinaldo y 11.534 de mensualidad. En total van a percibir $17.250 (sin contar descuentos por préstamos, obra social, etc)

El próximo incremento salarial para adultos mayores retirados llegará en septiembre. Este es el tercer aumento del año y ante último del 2019.En cuanto a bonos navideños y pagos extras, no hay nada confirmado. Las posibilidades en este sentido son muy pocas ya que la situación económica es peor que la del 2018, año en el que no se entregó ningún pago adicional de fin de año.

Las PNC si van a cobrar aguinaldo en junio y en diciembre. Esto sucede porque las personas que componen este importante grupo dentro de ANSES son ciudadano vulnerables que por algún motivo no pueden trabajar.

Por eso, el estado considera entregar el subsidio adicional a las madres de 7 hijos y personas con alguna discapacidad motriz, mental, etc.

En resumen, en junio las PNC (sin préstamos de $70.000) percibieron $4.035 y $8.070 de mensualidad. En total cobraron $12.105 y en diciembre deberían cobrar $13.100 como mínimo.

La próxima suba de haberes para los pensionados no contributivos llegará en septiembre, mes en el que se aplique la tercera actualización en base al índice de precios (INDEC) y a los sueldos de los estatales (RIPTE).

En diciembre llegará el cuarto aumento el cual se especula será del 10,4% sobre lo que se aumente en septiembre que según los datos recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, seria de 9,8% (como mínimo).

