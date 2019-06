Así está el mercado de pases de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia se encuentra en plena pretemporada y el mercado de pases continúa moviéndose. Luego de la llegada del primer refuerzo leproso, Sebastián Mayorga, el Azul del Parque abrochó a Rodrigo Ayala como segundo refuerzo.

Es lateral izquierdo, de 24 años y proviene de Chacarita Juniors. El futbolista llegó este martes a Mendoza y se puso a disposición del cuerpo técnico. La negociación fue firmar vínculo por un año a préstamo.

Ayala se sumó a las prácticas de Independiente Rivadavia y ya se encuentra a disposición de Theiler.

Así juega Rodrigo Ayala:

¿Zules Caicedo se va de Independiente Rivadavia?

El defensor de Independiente Rivadavia, Jorge Zules Caicedo, no define aún su futuro en el equipo y reconoció que tiene ofertas para emigrar al Atlético Bucamaranga de Colombia. El próximo 30 de junio será el día que su contrato finalice con la institución y se espera una respuesta del jugador a la oferta que realizó la dirigencia Azul.

El jugador manifestó que debe tener una charla con su representante para decidir qué hará y dejó en claro que "aún no se si me quedo o me voy".