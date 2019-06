Esteban Mallorca Tebaldi, el empresario de 32 años acusado de golpear a su expareja Camila Serra, fue detenido este miércoles en su departamento de Puerto Madero.

Agentes de la Prefectura Naval llegaron hasta el lugar por la denuncia de la propia seguridad del edificio ubicado sobre la calle Macacha Güemes. Y cuando lo fueron a arrestar, Mallorca hizo una clara demostración de su violencia: se resistió, rompió las esposas e intentó golpear a los efectivos.

Hicieron falta 11 efectivos de Prefectura y policía de la Ciudad para detener a Esteban Mallorca Tebaldi, el empresario denunciado por su novia por violencia de género, y el hombre se encargó de golpear a cada uno de ellos, y hasta al médico y al conductor de la ambulancia que fue en su ayuda.

Nervioso, errante y avasallador, Mallorca Tebaldi fue cercado por efectivos de Prefectura en el hall de entrada del edificio de Puerto Madero donde vive. Momentos antes el empresario de 32 años había atacado a su novia, la modelo Camila Serra, de 22. Serra logró escapar del departamento de Mallorca Tebaldi pero él la persiguió por la calle y hasta se escondió en una garita de Prefectura. Golpeó a 11 oficiales en total, y hasta rompió las esposas que le habían puesto.

"¿Vos te pensás que me decís algunas cosas? No me conocés a mí. Con ustedes no voy a hablar. Así me saco una esposa", explotó el empresario antes de jactarse de que "entre diez" hombres casi no pudieron con él.

Ahora Mallorca Tebaldi enfrenta dos causas penales distintas: una que se tramita en la fiscalía número 16 de la Ciudad por el ataque a Serra y otra que cayó en la fiscalía porteña 11 por atentado y resistencia a la aurtoridad.

El video de su arresto fue incorporado como prueba en ambas causas.

El caso de la modelo Camila Serra

La víctima, Camila Serra denunció los ataques ante la Policía pero para que el caso tomé más relevancia, ya que teme por su integridad física, compartió audios con amenazas y fotos suyas donde se pueden ver los golpes recibidos.

La versión de Serra es que el empresario de 32 años y pareja suya, intentó matarla. Ahora, le espera declarar en una audiencia el próximo martes, en la fiscalía 16 de la ciudad de Buenos Aires.

La abogada de la víctima, Mariana Barbitta explicó en una conferencia ante medios que denunciaron a Mallorca Tebaldi por tentativa de femicidio.

"Nosotras vamos a incentivar esta calificación, pero debe ser compartida por el Ministerio Público Fiscal", completó la mujer.