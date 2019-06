Hace instantes, la Administración Nacional de la Seguridad Social, a través de su titular anunció una nueva prórroga para acoger la moratoria jubilatoria para mujeres (en su mayoría amas de casa) que tengan entre 60 y 65 años de edad.

A menos de un mes para la fecha límite (23 de julio), Emilio Basalvilbaso tomó la decisión de prorrogar 3 años el plazo para acceder al beneficio provisional.

NOVEDADES la jubilación femenina

REQUISITOS

NUEVA FECHA

OTRAS MORATORIAS

QUÉ SON LAS MORATORIAS JUBILATORIAS

El Director Ejecutivo de ANSES justificó la determinación en la Ley 27.260 (en vigencia desde hace 2 años) que en su artículo 22 abre la posibilidad de que pudiera ser prorrogada por tres años más.

Lo cierto es que las quejas de miles de trabajadoras argentinas sin lugar a dudas incidieron en esta acción y claramente las elecciones también marcaron un peso para que finalmente se anunciara esta buena noticia. Inclusive algunos diputados de la oposición difundieron en el recinto la necesidad del ajustar el calendarios al mismo tiempo que hacían campaña en contra.



“Atento a la proximidad del vencimiento del plazo de vigencia y a los efectos de continuar garantizando el acceso al beneficio provisional, a las mujeres que presentan un mayor grado de vulnerabilidad, resulta oportuno recurrir a la facultad de prorrogar el mismo conforme a la ley 26.970, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 22 de la ley 27.260”, dice la Resolución Oficial entregada a la prensa.

Si la medida no hubiera sido tomada, las argentinas entre las edades mencionadas y por debajo de los 30 años de aporte, no podrían alcanzar la jubilación. Esta situación, hasta hoy, no les dejaba otra alternativa que esperar a cumplir 65 años y acceder a la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) que tan solo pagar el 80% del mínimo jubilatorio.

Además, esta nueva prorroga también incluye a miles de amas de casa que hasta hace poco tiempo no podían jubilarse ya que en su mayoría trabajan informalmente.

Por otra parte, es necesario aclarar que para que la Seguridad Social otorgue la regularización, es necesario pasar el filtro del "análisis socio-económico" que mide parámetros sobre el patrimonio del solicitante (autos, inmuebles, otros ingresos, etc).

Además del filtro "socio-económico" las mujeres deben tener 60 años de edad y 30 años de servicios con aportes.

En este punto, vale la pena aclarar que, a raíz de los altos índices de trabajo en negro (el 70% fueron son amas de casa) la nueva moratoria (Ley 26.970) otorga la posibilidad de regularizar la carencia de aportes a partir de los 18 años (cumplidos en 1977) hasta la fecha límite de la regularización (31/12/2003).

La nueva fecha límite para realizar el trámite correspondiente es el 23 de julio de 2022. Después de ese día, probablemente, no se tengan en cuenta otros casos hasta la apertura de una nuevas moratoria.

Una vez que se inicie el proceso, la Administración Nacional de la Seguridad Social estimará una la deuda por el tiempo de aporte que se regularizarán a través de la moratoria y luego la descontará del haber jubilatorio que cobrará la mujer, una vez que logró la jubilación.

El trámite en ANSeS es gratuito. Los interesados pueden acercarse a las Oficinas en cualquier momento o llamar al *130", señalaron desde ANSES.

Si. Además de la mencionada en esta nota, también está está en funcionamiento la moratoria regulada por la Ley 24.476 (carácter permanente) que aplica también aplica para hombres con un mínimo de nueve años de aportes posteriores al año 1993. En estos casos también se aplicará el filtro "socio-económico"También es condición pasar la evaluación socio-económica.

Los trabajadores autónomos o en relación de dependencia que reúnan los requisitos de edad para una jubilación o pensión por fallecimiento de un trabajador, pero no tengan los años de se

rvicios con aportes, podrán hacerlo a través de la adhesión a una moratoria, que les permita completar los años de aporte faltantes.

Esto puede realizarse en la oficina de ANSES al momento de tramitar la prestación.

La inclusión en esta moratoria está sujeta previamente a una evaluación socioeconómica.

Los períodos a incluir deben estar comprendidos entre el 01/01/1955 al 30/09/1993 y desde los dieciocho 18 años de edad.

La deuda podrá cancelarse de contado o en un plan de hasta 60 cuotas, cuyos importes se adecuarán semestralmente mediante la aplicación del índice de movilidad.

Esta moratoria continúa vigente para las mujeres que cumplan la edad jubilatoria (60 años, y menores de 65 años), prevista en el artículo 37 de la Ley N° 24.241.

Para los casos de hombres que hayan cumplido la edad jubilatoria antes del vencimiento de la Ley N° 26.970 (18/09/16), el régimen continuará vigente ya que cumplieron el requisito de edad antes de su vencimiento y podrán solicitarla durante la vigencia de esta nueva ley.

Los períodos a incluir deben estar comprendidos entre el 01/01/1955 al 31/12/2003 y desde los 18 años de edad.

La deuda podrá cancelarse de contado o en un plan de hasta 60 cuotas, cuyos importes se adecuarán trimestralmente mediante la aplicación del índice de movilidad.

Para el caso de los hombres, se restablece la vigencia del artículo 6° de la Ley N° 25.994 por el término de 1 año, prorrogable por 1 año más. Dependerá su aplicación de lo que establezca la reglamentación que la AFIP dicte a tal efecto.

Los períodos a incluir deben estar comprendidos entre el 01/01/1955 al 31/12/2003 para autónomo y hasta el 31/01/2004 si es monotributo y desde los 18 años de edad.

La deuda podrá cancelarse de contado o en un plan de hasta 60 cuotas, cuyos importes se adecuarán trimestralmente mediante la aplicación del índice de movilidad.

