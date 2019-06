El feriado nacional del 9 de julio (Día de la Independencia) cae en día martes y es por eso que se ha propuesto que junto al lunes 8 se convierta en un fin de semana súper largo.

En realidad, ese lunes, no se trata de un 'feriado puente'; sino de un día no laborable. Es por eso que las empresas privadas tienen el poder de elegir si dan el día libre a su personal. Esto queda regulado en la Ley de Contrato de Trabajo en sus artículos 166 y 167: en días no laborables, el descanso quedará a decisión del empleador y en caso de trabajarlo, no se pagará el doble de la jornada.

¿Qué van a hacer las empresas mendocinas?

Según el relevamiento de Gestión Consultores el 44% de las empresas en Mendoza determinó otorgar el día libre a su personal. El 24% trabajará de modo parcial y el 9% aún no tomó la decisión, mientras que el 22% trabajará normalmente.

Bajo un universo global de 69 empresas encuestadas, será en el sector de Producción donde tendrá más impacto el día No Laborable. Allí será el 48% de las empresas las que considerarán el 8 de julio como feriado, el 26% trabajará de forma parcial, el 10% aún no lo decide y el 16% trabajará normalmente.

Entre las empresas de Servicios, en el 36% su personal no trabajará. Mientras que el 21% lo hará parcialmente, el 7% no lo definió y otro 36% trabajará como lo hace habitualmente.