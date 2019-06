El diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y precandidato por el mismo cargo, Waldo Wolff, brindó su opinión sobre la fórmula del Frente de Todos: “No me parece que Alberto Fernández tome las decisiones, es el títere de Cristina”.

Además, Wolff dio su mirada sobre lo que podría llegar a suceder si ese espacio gana las elecciones en La Tarde De CNN: “Ya dijeron lo que van a hacer. Hablaron de poner a la justicia como servicio y no como poder independiente”.

“Van a tener que alterar el sistema jurídico porque tienen que justificar la libertad de una mujer que tiene totalmente probada su incompatibilidad política con el latrocinio que tuvo en el Estado”, agregó el diputado.

Las listas de Juntos por el Cambio

En diálogo con Luis Majul, el diputado habló de las listas que presentó el espacio Juntos Por El Cambio al cual él pertenece: “La lista es compleja y multicolor”.

En este sentido, Wolff no ocultó sus descontento sobre la participación y reciente alianza de Alberto Assef con Juntos Por El Cambio: “Hay fotos que no me gustan de Assef pero no lo conozco. Me tomé el trabajo de saber si el tenía una denuncia formal y no las hay. Puedo disentir con el ámbito del que viene y con algunas amistades de él, pero no soy quién para invalidarlo”.

“Lo bueno de nuestro espacio es que uno no tiene que decir todo que si sin decir lo que piensa”, sentenció Wolff.