"Los argentinos van a ratificar el rumbo", aseguró Miguel Ángel Pichetto luego de una reunión con el gobernador Juan Schiaretti en la provincia de Córdoba.

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, aseguró que el precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, es "una construcción de la ex presidenta" Cristina Kirchner.

Según publica el diario La Voz, Pichetto indicó: "los argentinos van a ratificar el rumbo, creo que la sociedad está frente a una elección muy definitoria para el futuro y confío mucho en los ciudadanos".

Según Pichetto, su espacio político está "muy fuerte, y las primarias van a tener un gran resultado". Además cree que casi la mitad de los votos de Schiaretti irán a Macri

Al mismo tiempo evaluó que "el modelo va a ganar y en esto Argentina necesita grandes acuerdos". Y señaló que Alberto Fernández "es una construcción de la ex presidenta. Ahora, si le toca gobernar, ojalá sea lo mejor para la Argentina".

"No subestimo sus capacidades, pero sí me consta que la centralidad del poder, de la fuerza política, está en la ex presidenta. Los votos están allá, la movilización, la toma de decisión y el poder político", afirmó.

Pichetto dijo que tanto su espacio como el de la ex mandataria, representan "dos expresiones de la democracia: una de debate, de diálogo y otra de colisión. El kirchnerismo ha tenido una característica de colisión, esto es lo que hay que modificar en la Argentina para llegar a acuerdos".