Maluma revela el extraño suceso que vivió en un hotel

Los cantantes exitosos pueden llegar a sufrir acoso por el simple hecho de ser famosos. Esto es lo que ha vivido Maluma y así lo ha explicado en la revista Paper.

El artista colombiano ha revelado el inesperado suceso que tuvo en la habitación de un hotel en Cali (Colombia), donde al entrar se encontró con dos chicas, a las que no conocía.

"No estaban pensando en nada malo ni obsceno, solo estaban allí sentadas pensando en que querían una foto conmigo", relata Maluma, y añade que lo que más le sorprendió fue "cómo consiguieron entrar en la habitación, algo que todavía no he descubierto. Me hice un par de fotos con ellas y se fueron, aunque no querían hacerlo", sentenció.