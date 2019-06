Mica Viciconte de 30 años de edad, contó una terrible experiencia en el programa Incorrectas. La rubia confesó ante las cámaras que sufrió acoso sexual de un masajista.

La novia de Fabián Poroto Cubero, comentó ante el resto de sus compañeras de programa, los detalles de una dura vivencia que padeció cuando recién se instalaba en la ciudad de Buenos Aires. Cabe recordar que ella es oriunda de Mar del Plata.

Hace algunos años y dispuesta a buscar un futuro profesional en la “Ciudad de la furia”, Mica Viciconte llegó hasta la sala de un masajista ubicada en el centro porteño. "Llego al lugar, era en el centro. No era una linda zona, pero bueno. Entro y estaba el señor solo. Me pareció raro, pero en el lugar había una camilla, cera, todo. Yo ya estaba nerviosa, pero todo era real. Entonces, me acuesto para que me haga masajes. Le digo 'solo en la espalada'. Empieza y yo ya estaba incómoda. No la estaba pasando bien", arrancó diciendo la ex Combate frente a Moria Casán y el resto de las panelistas de Incorrectas.

"¿Cómo era el aspecto de él?", le consultó “La One” y Mica le dijo secamente: "No, el aspecto de él era horrible. Pero bueno, no juzgué. Debe ser buen masajista, dije".

Luego continuó con el relato que cada vez se tornaba más siniestro y adelantó que ella ya pensaba que hacer en ese momento, si las cosas se ponían “feas”: "Lo único que vi fue que la cera estaba caliente y pensé 'si pasa algo, la agarro y le tiro cera en la cara'. Tenía el gas pimienta en la cartera... Pero bueno, yo estaba acostada, con la cabeza ahí (en el agujero de la camilla) y empecé a sentir un roce en mi mano, con el pantalón" aclaró Viciconte.

"¿Tuvo una erección?", le preguntó Moria Casán casi desfigurada por lo que Mica se animaba a contar en ese momento al aire de Incorrectas. Viciconte le respondió, "Estaba re (erecto). Después se puso al frente de mi cabeza y se empezó a frotar. No sabía cómo irme… Él me dice '¿te puedo hacer masajes en la cola? Te va a hacer bien'. Y yo le dije que no, que me tenía que ir. Él me dijo que no me iba a ningún lado. La puerta estaba cerrada con llaves, las agarré y salí corriendo. No lo denuncié, yo recién llegaba a Buenos Aires y vivía en una residencia" cerró la pareja de Cubero.