La mejor de las imperfecciones

Casi todos los periodistas y una proporción bastante menor de la ciudadanía en general, estuvo pendiente este fin de semana de la increíble variedad de maniobras políticas, negociaciones, trapisondas y picardías que desplegaron los aspirantes a candidatos para los miles de cargos públicos electivos que se renovarán en la Argentina de aquí a fines de octubre.

Quizá de manera exagerada, los medios nos hemos ocupado de poner el tema en foco de manera insistente hasta el hartazgo. Y casi en todos los casos sin explicar bien por qué las cosas son así y cómo deberían ser mejor, pues varias veces si no se pasan los límites de la legalidad sí se lo hace con los de la ética.

La exagerada extensión y variedad del calendario electoral ha contribuido para desprestigiar aún más el concepto que la mayoría de los argentinos tenemos de la política, en desmedro por carácter traslativo del ejercicio sano de la democracia republicana.

Aseguradas en su gran mayoría las candidaturas a cargos ejecutivos en aquellos distritos donde ya se desarrollaron las PASO o en los que no las tienen establecidas; y ya definidos los precandidatos en las que faltan, la gran pelea nacional se dio para ocupar lugares en las listas de candidatos en los cuerpos colegiados.

La democracia, siempre

En primer lugar convengamos que el ejercicio de la democracia es generalmente costoso en recursos, que hay formas y métodos para hacerlo mejor y ahorrando dinero, pero que siempre su vigencia debe estar por encima de cualquier otro valor que se pretenda hacer prevalecer.

Así que lo que hemos visto este fin de semana, si bien es una disputa descomunal en la que lo más aparece a simple vista es la ambición por acceder a las cámaras del Congreso nacional y a las legislaturas y concejos deliberantes en las provincias que no desdoblaron las elecciones, no es otra cosa que la forma que tenemos en esta punta del planeta de ‘elegir’ a nuestros representantes, que al fin y al cabo no nos representarán nada.

Nuestro sistema institucional no se ha deteriorado, simplemente porque nunca fue mejor. En plena vigencia ya de la Constitución sancionada en 1853, lo que esta garantizaba como sistema representativo y republicano, se cocinaba en los cenáculos del poder de entonces sin la más mínima posibilidad de que participaran los que después convalidarían con el ‘voto popular’, que por esa época solo eran los varones que sabían leer y escribir, una minoría en la segunda mitad del siglo XIX.

La Ley Sáenz Peña y todos los avances y retrocesos que se aplicaron durante más de un siglo al sistema electoral, no cambiaron mucho las costumbres, la diferencia es que hoy tal vez se haya desarrollado un poco más el sentimiento de vergüenza ante la exposición de los medios primero y de las redes sociales después.

Realidad local

Desde nuestra prolija y aplicada Mendoza, por lo menos en materia institucional, estamos más protegidos de esta marea tóxica que hemos visto por la TV nacional con la trasmisión en directo de las procesiones de aspirantes a ser ungidos con un cargo en las listas de candidatos a diputados nacionales o a intendentes de algún partido bonaerense.

En nuestra provincia han interactuado las buenas costumbres políticas y los liderazgos personales de mediana intensidad, como son los de Cornejo, Fernández Sagasti y José Luis Ramón.

La hegemonía radical le permite a Cornejo la generosidad de abrirle la puerta a Omar De Marchi después de ser vencido como candidato a gobernador en las recientes PASO. El lujanino podrá volver a la Cámara de Diputados si Cambia Mendoza logra un resultado similar al de 2017 y quien sea tercero en la puja obtiene un buen promedio.

Va de suyo que el Gobernador sea el número puesto para encabezar la lista de diputados con ingreso asegurado, tal como lo hicieron sus antecesores Cobos, Iglesias, Lafalla y Gabrielli. Pero lo que no pudo concretar Cornejo fue que le concedieran la presidencia de la Cámara si gana el ahora denominado frente Juntos por el Cambio.

Por el lado de Fernández Sagasti, por ser ‘soldada’ de Cristina cumplió a pie juntillas con el mandato de poner gente del palo, en su caso a la abogada Marisa Uceda. Y, eso sí, no olvidarse de que los peronistas mendocinos siguen siendo apegados a algunas tradiciones y prefieren la presencia de figuras conocidas, de ahí la presencia en la lista del derrotado precandidato a gobernador Alejandro Bermejo.

En el campamento de Protectora sus dirigentes buscaron el cobijo nacional de Roberto Lavagna para no ser los únicos que debieran presentarse con boleta corta. En el intercambio de atenciones, el partido de José Luis Ramón colocó en segundo lugar a una representante del gremio de los gastronómicos, que a nivel nacional regentea Luis Barrionuevo, uno de los principales apoyos sindicales del exministro de Economía.

Los candidatos de Protectora y los de la izquierda deberán pelear muy duro en un escenario de fuerte polarización, por lo cual les costará mucho ingresar alguno de los suyos a Diputados.

Habiendo detectado ya realidad circundante, Nicolás Del Caño se apersonó en su viejo bastión mendocino para consagrar una lista de unidad en la que, como dato destacado, se observa la incorporación de otra derrotada en las PASO, Marcia Marianetti, quien con su MST no alcanzó el porcentaje mínimo para participar en las elecciones generales provinciales del 29 de septiembre.

Tres elecciones más

En todo este maremágnum de boletas, urnas y candidatos, es necesario aclarar que lo que se cocinó este sábado, y que se terminará de definir en la Justicia Electoral durante la semana, tiene que ver solamente con la elección de presidente y legisladores nacionales, en cuyo calendarios figuran primero las PASO el 11 de agosto y las elecciones generales el 27 de octubre.

Además los mendocinos debemos elegir gobernador, intendentes, legisladores provinciales y concejales el 29 de septiembre.