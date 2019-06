Denuncian que patovicas de El Santo golpearon a un joven

Este sábado tuvo lugar un caso de extremada violencia en el boliche El Santo, ubicado en el distrito maipucino de Rodeo del Medio.

Brian Gallardo, de 22 años, busca justicia luego de un violento episodio que sufrió, según sus palabras, en el reconocido local bailable.

Según relató el joven a El Ciudadano, todo sucedió en una de las pistas del boliche mientras le pegaban a un chico y él medió para defenderlo.

"Le estaban pegando muy mal y me metí. En eso me agarran a mí porque insulté a uno de ellos (patovicas). No estaba borracho ni les hice nada, como para que me hicieran lo que me hicieron", declaró Gallardo.

Luego de su primer contacto con el personal de seguridad, Brian comentó que "uno me agarró por detrás, del cuello, me dejó sin aire y me llevaba alzado para la salida. Me empezó a salir sangre de la nariz, no tenía aire".

Al no poder respirar, el joven reaccionó ante la situación y el personal volvió a reducirlo, pegándole en uno de sus pies, acción que generó la caída inmediata de Brian al piso. "Me caí, vinieron varios y me empezaron a pegar patadas en la cara, en la costilla. No solo eso, sino que me llevaron arrastrando hacia afuera", agregó.

"Ni que hubiese robado o violando a alguien. No hice nada. No soy un chico que busque problemas, no me gusta el quilombo. A cuántos otros chicos más les han pegado injustamente, se les pasa la mano y no es justo", sentenció angustiado.

Según testigos, los patovicas involucrados eran "tres o cuatro" y también "hubo participación de los policías de la puerta". "Le tiraban gas pimienta a la gente que los insultaba porque les decía que me soltaran. Yo en ningún momento me resistí, solo lo hice cuando me faltaba el aire", resaltó Brian además de advertir que debido a los fuertes golpes en la cabeza, se desmayó varias veces durante la golpiza.

Luego de lo sucedido, el joven de 22 años fue trasladado de urgencia al hospital Metraux, de Beltrán, donde fue asistido por la guardia, alrededor de las 7.30 del domingo.

El primer diagnóstico fue por "trauma ocular", aunque posteriormente tuvo que volver al nosocomio por pérdida de conciencia.

Denuncia

Una vez radicada la denuncia en la Oficina Fiscal Nº16, de Rodeo del Medio, le sugirieron a Brian que se realizara pericias forenses "lo antes posible" para dejar constancia de lo que le hicieron, ya que las lesiones "pueden ir desapareciendo". "Me duele la espalda, el cuello no lo puedo mover, no puedo girar la cabeza".

Pero ese pedido "urgente" se vio obsoleto este lunes, cuando se dirigió a Sanidad Policial (en Godoy Cruz) y le informaron que no lo podían atender por falta de médicos. "Me dijeron que venga mañana (por el martes) porque igual no era necesario ni rápido, ya que esto lo puedo traer hasta dos años después", afirmó Gallardo.

El Santo intentó dialogar con el joven

"Me han llamado (desde El Santo) para que vaya y hable con el encargado de seguridad, pero si llego a ir, voy a hacerlo con un abogado", confió Brian.

"Nosotros íbamos a ir, inconscientemente, pero nos dijeron que no vayamos porque van a decir que fuimos a buscar plata o que yo armé el quilombo", agregó y para finalizar explicó que ahora evalúan tomar acciones legales contra el establecimiento.

Por su parte, Gerardo Rossi, encargado general del local bailable, dio su versión de los hechos y reconoció que "estarán a disposición de la Justicia como lo hacemos siempre".

"Estamos esperando que nos convoque la Fiscalía, prestamos disposición como lo hemos hecho. Somo un boliche de 41 años y tenemos todo en regla en materia de seguridad para los jóvenes que asisten", explicó.

Además, Rossi cree que existe cierta "animosidad" contra El Santo por las diferentes denuncias que realicen contra ellos.

"Es una situación que nos excede, nosotros somos profesionales y repudiamos cualquier acto de violencia. En las redes sociales nos viven escrachando y nos vamos a defender", cerró.

Otro caso similar

Un episodio similar al de Brian es el que denunció Sebastián Gil, de 20 años, el 25 de mayo pasado.

De acuerdo a la declaración de este último, personal de seguridad y policías lo golpearon de tal forma que quedó internado en el hospital Central, con el hígado y un brazo comprometido.

