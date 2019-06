Martín Lousteau, cabeza de la lista de senadores nacionales por la Capital Federal de “Juntos Somos el Cambio”, se ubicó “a la izquierda” del Gobierno nacional y señaló que su incorporación a la coalición liderada por Mauricio Macri es un signo de “apertura”.

“Estoy a la izquierda del Gobierno, el PRO es un partido de centro derecha mientas nosotros somos un espacio social demócrata”, señaló Lousteau, a pocas horas de que se anunciara su precandidatura como senador.

“Acepté porque hace rato que vengo reclamando que el espacio se abriera y hubo una apertura. Incorporar a (Miguel Ángel) Pichetto como candidato a vicepresidente o que me hayan ofrecido el lugar de senador, me parece que hay una incipiente apertura que hay que seguir trabajándola”, agregó Lousteau.

Sin embargo, afirmó: “Estuve pugnando para que hubiera una apertura más grande y antes, (pero) esta es la que ocurrió. ¿Es la mejor? Yo siempre pienso que puede haber más”.

“Yo he tenido un montón de conversaciones con el Presidente y cuando él dice que hay que seguir haciendo lo mismo, que es el único camino, yo entiendo que quiere decir que no hay que volver al pasado. Cuando tuvo que poner retenciones, las puso; ahora lo llamó a Pichetto para ser su vice y me convoca a mí para ser su candidato a senador”, agregó.

Por otra parte, según publicó Vía Páis, Lousteau se definió como “antigrieta”: “Soy fanático de desterrar los fanatismos. Incorporar la visión de los demás, el otro en algo tiene que tener razón, no puede ser que yo tenga razón en todo. Lo que tenemos que tener es un debate interno y después con todos los otros”.

También se refirió a un tema candente en las últimas horas como lo es la Reforma Laboral que el Gobierno asegura será abordada en un eventual próximo mandato y que es rechazada por el moyanismo.

“Creo que solo se puede hacer la Reforma Laboral en un contexto de crecimiento, pero hay que hacerla porque tenemos convenios colectivos del trabajo que tienen posiciones del 74 que hoy no existen. Tenemos que ver como la hacemos que garantice derechos. No la podés hacer en un contexto donde la situación está mal, contra la gente”, concluyó Lousteau.