El presidente de Independiente Rivadavia, Ignacio Berríos, habló sobre la decisión que tomó Cristian Aracena de desvincularse de la institución. El dirigente Azul manifestó que tuvo una charla con el futbolista en donde escuchó lo que le molestó al jugador y admitió que "aún no hay nada oficial".

El problema entre Aracena y la Lepra

"El problema fue económico, hubo una intención de renovarle el contrato con un pedido de él y una suma de dinero que estaba lejos de los alcances del club. Se bajó a una cifra y se llegó a un punto donde no hubo un acuerdo pleno. Aracena creyó que se había aceptado, pero lo que se aceptó fue llevarla a la comisión para ver si se aprobaba."

En una charla con los medios en el entrenamiento leproso, el arquero Cristian Aracena había manifestado que los dirigentes habían "faltado a la palabra". Frente a estos dichos del guardametas, el presidente de la institución dijo que "ante esta confusión hubo cierto enojo por parte de él. Yo le pregunté si era posible reabrir la negociación y me dijo que iba a hablarlo con su representante porque habían otras ofertas en consideración."

"Esperamos saber si vamos a continuar hablando o si está todo terminado y decidido".

Teniendo en cuenta que el "1" de Independiente Rivadavia manifestó que hubo personas "del seno del club" que dieron a conocer detalles del contrato como así también números del jugador, el Dr. Berríos fue contundente y manifestó que "seguramente no ha sido nadie de la comisión directiva. Nadie consideró que estaba cerrada la operación y nadie de la subcomisión de fútbol sabe del tema. Ninguno a hecho ningún tipo de comentario a los medios ni a nadie."

Finalmente el mandamás Azul hizo referencia al futuro de Cristian Aracena en el club y sentenció que "he tratado de intervenir para que todo se oriente a la continuidad. No digo que estamos cerca a una solución pero hemos abierto las puertas del club para que se reinicie todo y en caso de no llegar a ningún acuerdo que termine todo de la mejor manera."