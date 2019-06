Debate por las PASO: ¿podrían suspenderse?

Además de las novedades presentadas en los respectivos frentes políticos, el elevado costo de las PASO es un tema que sobresale en la agenda.

Según el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, las Primarias se han convertido en "una gran encuesta nacional muy cara" porque "los partidos presentan una lista única y el objetivo de las Paso de dirimir las internas no se produce".

Estas elecciones de gran interés para cada frente puertas adentro, tienen un costo aproximado de 4 mil millones de pesos, de un total de 10.600 millones que tiene el proceso electoral a nivel nacional, este año.

A pesar de que en la mayoría de los frentes electorales no se presentará más de una lista de candidatos a presidente ni a legisladores nacionales, Pérez opinó en radio La Red que "no hay forma de suspender las Paso con un decreto" presidencial, aunque planteó que para que no se realicen "se debería hacer un acuerdo con todos los partidos y hacer una ley que se apruebe en el Congreso".

Lo cierto es que al dirimir las internas con antelación, las elecciones de agosto pierden sentido y solo significa una costosa inversión.

En el hipotético caso de que las primarias abiertas no se hicieran, se iría a las elecciones generales del 27 de octubre directamente, y "quedaría una oferta un poco más amplia de algunas fuerzas políticas", opinó el funcionario.