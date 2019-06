Yamaha FZ25, más variedad para el segmento “cuarto de litro”

El segmento que comprenden las 200cc y 250cc es, sin lugar a dudas, un nicho en el que las marcas más han aportado novedades en el último tiempo. No es raro observar que, gracias a los avances de las leyes anticontaminantes en el mundo, los motores que antes considerábamos el “descarte” por su baja potencia hoy en día sean los preferidos por los fabricantes para iniciar a los consumidores en el mundo de las motos ofreciendo modelos muy deportivos en algunos casos y con potencias más que aceptables.

Particularmente en nuestro país, siempre se produjo una rivalidad que por años no ofreció avances en cuanto a tecnología nos referimos. Honda dominó el mercado de las 250cc sin muchos problemas con su Twister mientras que Yamaha trató de hacerle frente con las ya discontinuadas YBR250 y Fazer YS250.

Pero, frente a una renovada Twister, a Yamaha no le quedó otra que actualizar, en parte, su gama de “cuarto de litro” y es por eso que nos trajo a la FZ25. Digo en parte porque su motor lo hereda de sus antecesoras, que ya mencionamos, en el segmento.

De entrada, nos vamos a topar con un diseño que está más cerca de la MT-03, de la misma casa, que de la FZ-16. EL modelo tiene líneas bien logradas creando la ilusión de ser más de lo que realmente es. El faro delantero, full LED, nos da un aspecto más que agresivo. Su instrumental es completamente digital y acá si se ve similar a su hermana más chica.

En cuanto al corazón que impulsa este modelo nos vamos a topar con un viejo conocido por los usuarios de la marca. El mismo monocilíndrico SOCH, 2 válvulas y refrigerado por aceite que equipa en la actualidad la XTZ250 (también versión Ténéré 250) y que en su momento equiparon las YBR250 y Fazer YS250. Entrega 21cv de potencia y 20Nm. Este propulsor está asociado a una caja de 5 marchas y es alimentado por el sistema de inyección de combustible BLUE-CORE de la casa del diapasón. Un gran error, en mi opinión, de Yamaha.

Digo error porque la condiciona enormemente contra sus principales contrincantes del segmente que traen caja de 6 marchas, ideales para uso urbano pero que también tienen ese plus de salir a la ruta sin andar tan “enroscadas”. Incluso, si solo buscara competir contra la nueva CB250 de Honda ya partiría un paso atrás por este motivo. La pregunta es… ¿Por qué insistir con un motor que no logró quitarle el mote de “mejor 250” a la vieja Twister? Yamaha no quiso innovar en este aspecto.

Adelante nos vamos a encontrar con un disco de freno de 282mm mordido por una pinza de dos pistones mientras que atrás cuenta con un disco de 220mm mordido por una pinza de 1 pistón. Su suspensión delantera es una horquilla telescópica convencional mientras que atrás tiene un mono-amortiguador convencional. Un punto en contra es que en Argentina no equipa sistema antibloqueo de frenos (ABS) que si equipa en países limítrofes como Brasil. Otra punto en contra son las malas cubiertas que trae (MRF Nylongrip).

Tiene un gasto muy contenido, algo más que positivo. Nos da algo de 30 kilómetros por litro y tiene capacidad para 14lts en el tanque. Con todos los fluidos y lista para rodar va a rondar los 150kgs lo que la convierte en una moto más que ágil para la ciudad.