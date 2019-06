Suárez y Quiroga hacen de 'Suárez' y 'Quiroga'

Que el Flaco Suárez y Daniel Quiroga se encuentren no es noticia... ¡Si son parientes!, y que lo hagan arriba de un escenario -aunque siempre es una alegría- tampoco es ninguna novedad, ya que vienen interpretando obras desde hace más de tres décadas. Lo que si es un notición es que estos dos grandes cómicos de la provincia estrenen un trabajo en sociedad, algo que no ocurre “desde hace al menos ocho años”, según declaró el propio Quiroga a El Ciudadano.

El contrato es la nueva creación del dúo que a lo largo de la historia le regaló al teatro mendocino obras maestras como Educando al nene, El trámite, Venía por el casting o Un tal García entre otros. “Hemos estado estrenando cosas por separado”, aclaró Daniel Quiroga, quien con respecto a El contrato explicó: “Cuenta como el sistema y las multinacionales afectan la vida de las personas, pero también habla de dos tipos muy dispares que se encuentran en una plaza, uno más díscolo (Suárez) y el otro muy cerrado, totalmente vulnerable, que ha sido castigado por el entorno muchas veces (Quiroga)... Ellos entablan una relación. Hablamos mucho sobre el bullying”.

Quizás lo más interesante de El contrato es que, a diferencia de la mayoría de sus obras, en esta, la crítica social prácticamente pasa a un segundo plano frente a las personalidades e historias de los personajes que, según el Negro Quiroga, están muy relacionados tanto con su vida como con la de Ernesto Suárez. “El concepto de la obra es que todos hemos pasado por el rol de víctimas y de victimarios del bullying, queramos o no. Entonces hay que ponerse en el plano de quien quiere juzgar a quien. Lo lindo que tiene este espectáculo es que los dos personajes somos nosotros, nos tocan directamente desde lo lúdico, desde lo teatral, desde el sentimiento, desde las historias. Encarando un personaje, terminamos hablando de nosotros”, aclaró.

“Empezamos con otra idea, pero derivamos en lo humano, que es un concepto que nunca habíamos trabajado en otras obras y que es fundamental, queremos que la gente se sienta identificada con lo que pasa. Adaptamos unos personajes para contar la historia de Ernesto Suárez y Daniel Quiroga”, reflexionó.

El contrato que le da el nombre a la comedia reflexiva funciona como un leitmotiv para que se desarrollen las personalidades de los protagonistas y su existencia se mantiene en misterio hasta el final. “Es casi una cosa de suspenso lo que planteamos. El público no sabe cuál es el contrato que se ha firmado, no sabe por qué está ahí el tipo. El final no hay que contarlo, porque en este caso pierde el sentido la obra si se cuenta”, dijo el actor.

Sobre el estreno de ‘El contrato’

Sábado a las 22.

Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad).

Entradas: $300 (Platea), $250 (Balcones). En venta en boletería.