La milonga vuelve a tener su lugar

“La milonga es esa reunión social como la que antes hacían nuestros abuelos, que se juntaban a bailar y a conocerse, a ver bailar y a sentir la magia”, explicó a El Ciudadano Marita Gómez, una de las impulsoras de La Pipistrela, milonga mendocina que cumple una década de trayectoria y, después de un año paseando por distintos bares, volverá a instalarse de manera definitiva en un espacio “más acorde” este domingo. “Estuvimos como un receso, porque nosotros estábamos en la calle San Juan (de Ciudad) pero las instalaciones se fueron deteriorando”, aclaró.

A partir de este fin de semana (desde las 21), La Pipistrela tendrá actividades cada 15 días en el Círculo de Periodistas (en 9 de Julio al 3062 de Ciudad). “El lugar es autogestivo, como nosotros, y ahí se están organizando peñas y eventos más sociales y no como un bar. Este va a ser un espacio más económico y más cálido en el que no va a haber exigencia de ‘bar’ como consumiciones y todo eso”, opinó Marita Gómez.

Aunque desde hace muchos años, los espacios para bailar milonga se redujeron a la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos tiempos, ha resurgido el interés por el tango y el baile en el interior del país. La bailarina e impulsora de La Pipistrela comentó: “Hace años que el tango viene funcionando en nuestra provincia, entonces la idea es que la gente se encuentre con él, porque es parte de nuestra cultura. Hoy en día, por suerte, acá en Mendoza hay milongas de lunes a lunes en diferentes espacios, pero hay que encontrarlas. Se hacen cosas en La Interzona, en el Lobby Bar, en el Mojito Bar, en Varonna, en Zona Tango o en la placita Vergara... hay muchos espacios donde se hace tango todos los días”.

“La música es muy hermosa, los lugares son muy tranquilos, hay mucho respeto y códigos, es un ambiente muy encantador y encima es muy fácil bailar milonga”, afirmó Marita, quien aclaró que lo único difícil “es salir”. “Te enamora mucho el tema de encontrarte con alguien que no conocés y salir a caminar, compartir música y compartir un abrazo y tu cuerpo. Esto ya no se ve mucho, estamos tanto con el ‘celu’ que no parece muy raro, pero es muy sencillo”, concluyó.

La Pipistrela vuelve con todo

El regreso del icónico lugar para bailar milonga en Mendoza será a pura fiesta. En el Círculo de Periodistas y con entradas a $150, los amantes del género podrán disfrutar de torta, sorteos y una gran velada de tango que tendrá la presencia estelar de Ailín Rutchle y Ariel Taritolay, la pareja campeona del Metropolitanos de Tango. Marita Gómez expresó: “El tema de los campeones es un lujazo, porque encima Ailín es mendocina y siempre se ha dedicado al tango. Se animó, se fue, se presentó y ganó el Metropolitano... es un orgullo y un placer tenerla en la milonga con su compañero”