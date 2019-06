Diego Maradona desmintió estar enfermo: "No me estoy muriendo"

El entrenador argentino Diego Armando Maradona publicó un video en sus redes sociales en donde desmintió padecer la enfermedad de Alzheimer.

El crack argentino se mostró muy enojado en su cuenta oficial de Instagram y criticó duramente al periodismo deportivo y expresó "hablan de Alzheimer y no saben lo que quiere decir la palabra, es muy jodida”.

“La gente que tiene Alzheimer se muere. Yo no me estoy muriendo” exclamó Maradona y dijo que los periodistas "la tiran para crear confusión y a mí no me va. Esto no es hacer periodismo”.