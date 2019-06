Verstappen salió a bancar a Vettel por la famosa sanción

Lo sanción a Sebastian Vettel en el Gran Premio de Canadá sigue generando diversas opiniones y ahora el que habló fue Max Verstappen. El holandés se mostró a favor del alemán y en desacuerdo con la penalización.

"El primer error que ocurrió fue que Seb se salió, pero luego se reincorporó y no hizo nada. No bloqueó a propósito a Lewis. Fue erróneo sancionarlo. En general, si vas a poner una penalización, ¿por qué no mejor colocás un muro ahí? Y así, si comete un error, acaba contra el muro y su carrera se ha acabado", comentó el piloto Red Bull.

A su vez Verstappen dio su punto de vista de la maniobra: "Seb hizo todo lo que pudo para volver a pista de una manera segura y Lewis lo vio salirse. Cuando pasa por la izquierda, sabe que Seb volverá y, por supuesto, tuvo que levantar. Si hubiera sido Lewis, también habría estado diciendo por la radio que me había bloqueado. Sabes que está en el reglamento y que hay una posible sanción. Entiendo a los dos pilotos".