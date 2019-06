Siguen las desvinculaciones en el Lobo y Pablo Cortizo no seguirá en el club

Mientras Gimnasia y Esgrima aguarda la decisión del Chaucha Bianco para saber si continúa como DT, el mercado de pases sigue moviéndose.

Para tristeza de los hinchas del Lobo la mala noticia tiene que ver con que el capitán del plantel, Pablo Cortizo, no seguirá vistiendo la casaca blanquinegra. El futbolista tenía contrato hasta el 30 de este mes y su representante se encontraba negociando su futuro con los popes del club pero al no llegar a un acuerdo no seguirá en el equipo.

Teniendo en cuenta que para el entrenador Mensana Cortizo era una pieza fundamental lamentablemente no lograron retenerlo y el jugador emigrará hacia otros horizontes, como lo hizo la semana pasada Lucas Baldunciel, que se fue a Temperley.

#BNacional



El Lobo sigue con los trabajos de pretemporada en el Predio del aeropuerto. 💪🐺⚽ pic.twitter.com/Gc25QU5Qdb — Gimnasia y Esgrima (@GimnasiaMendoza) June 19, 2019

Los jugadores que no seguirán en el club:

Lucas Márquez, Stefano Brundo, Sebastián Matos y Sergio Velázquez acordaron con los dirigentes mendocinos no seguir en el club.