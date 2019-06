El presidente Mauricio Macri criticó hoy el accionar de la "patota del transporte" del sindicalista Hugo Moyano. "Impide el desarrollo federal del país", dijo el primer mandatario desde la ciudad de Rosario, donde encabezó un acto por el Día de la Bandera.

"Cuando flamea nuestra bandera, recordamos que somos libres y esa libertad nos hace responsables de nuestro futuro, que depende de nosotros", señaló el Presidente durante un acto en el club Ciclón, de la ciudad santafecina y agregó: "Hace tres años emprendimos un cambio que apuesta a hacer las cosas de una manera distinta, basada en nuestro talento colectivo. Hoy ratificamos ese rumbo con convicción. Es el camino correcto", dijo el Presidente.

"Que esté costando más y lleve más tiempo no significa que no lo estemos haciendo, sino que vamos en serio, que es a conciencia. Por primera vez en décadas estamos haciendo lo que hay que hacer", agregó. Macri, además, dijo que el país está "diciendo con claridad lo que quiere y lo que no", y ejemplificó que lo no quiere es "convivir más con las mafias".

"Las mafias destruyen nuestra capacidad de crecer. La patota del transporte, por ejemplo", dijo Macri. "La Argentina tiene el costo de transporte más alto de la región, producto de privilegios acumulados en forma ilegal y arbitraria por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano, que llevan a tener el costo del camión más alto de la región".

"Esto es grave porque impide que generemos empleo en todo el país. Esto impide el desarrollo federal de nuestro país. Les pido que si tienen un problema con esta patota la denuncien. Porque ahora tienen un Presidente decidido en terminar con estas mafias", dijo Macri.