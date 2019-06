Buscan en Mendoza a un joven cordobés que llegó por trabajo

Un joven oriundo de la ciudad de Luque, en el sur de la provincia de Córdoba, está desaparecido en Mendoza desde el 10 de junio. La madre pide ayuda para encontrarlo.

Fernando Bustamante llegó a nuestra provincia en búsqueda de trabajo y lo consiguió en la zona de Rodeo del Medio, en una finca. Gracias a contactos que tenía de un paso previo por allí, logró obtener una propuesta laboral, según contó su propia madre.

Según publica el sitio Via Rio Primero, Dora Rementería comentó que la relación con su hijo "es excelente, nos comunicábamos todos los días, él me decía que estaba muy contento, que era feliz".

El joven de 22 años no contesta los mensajes de WhatsApp desde el 10 de junio. "Nunca le pregunté el lugar dónde estaba, él me decía que era un campo, una finca, y que le gustaba donde estaba. Pero desde ese martes que los mensajes salen, los ve, pero no me contesta”, dijo la mujer muy angustiada.

"Después del corte de luz, el teléfono está como apagado. No se entregan los mensajes. Ya no sé qué pensar. Porque si hubiera perdido el teléfono, cómo alguien no le va a prestar para que me mande un mensaje”, relató Dora.

Desde el domingo, Dora recorre las comisarías que recién este martes le tomaron la denuncia por la desaparición de su hijo. “Él no se escapó, él se fue a trabajar. Me decía que estaba bien, que estaba feliz, yo solo necesito saber que él está bien”, sostuvo la mujer conmocionada.