La importancia crucial de Portezuelo del Viento para generar electricidad

Mientras aún permanece muy fuerte el recuerdo del apagón que dejó a oscuras la Argentina y parte de los países vecinos, son muchas todavía las preguntas que no tienen respuesta, pese a que se ha retomado la calma y el servicio en todo el país.

No es para menos ante un evento inédito y que, a primera vista, parece el resultado de “una tormenta perfecta”, es decir, una serie de hechos que casi nunca ocurren en simultáneo, y que en todos los casos tienen sus protocolos de acción para superar rápidamente el episodio sin afectar en demasía un servicio tan esencial como el eléctrico.

Rápida respuesta de Mendoza

Nuestra provincia fue una de las que más velozmente pudieron reconectar el servicio. Pocas horas después de que se produjera la falla en el transporte de electricidad proveniente de la presa de Yacyretá, los mendocinos empezaron a recuperar el suministro a partir de las 11 y hacia las 17 ya estaba restablecido al 100%.

Oficialmente, el Gobierno provincial comunicó que “frente a la interrupción total del sistema interconectado eléctrico nacional, la estructura básica de servicios operó con normalidad en Mendoza, siguiendo el protocolo establecido para estos casos y el esquema de recuperación general se activó rápidamente".

Una de las razones que determinaron esto es la ventaja de ser una provincia productora de energía, tanto hidroeléctrica como térmica.

Importancia de las obras

En este sentido, esas ventajas serán potenciadas por obras como Portezuelo del Viento, proyecto que recibió más de mil millones de dólares del Gobierno central hace pocos días, debido a una decisión del presidente Mauricio Macri, quien privilegió nuestra provincia por sobre otros cuatro estados, cifra que servirá para poner en marcha la licitación.

Mendoza viene mostrando el buen desarrollo que están teniendo los proyectos de energías limpias, como el parque fotovoltaico que se construye en Palmira y cuenta entre sus inversores a La Cooperativa, Empresa Eléctrica de Godoy Cruz, además de los numerosos proyectos de las tres licitaciones del programa RenovAr.

Con respecto al apagón y la rápida respuesta de Mendoza, el ingeniero Julio Gallego, gerente técnico de La Cooperativa, señaló: “Se puso de manifiesto muy claramente que el hecho de contar con generación propia determinó que a menos de dos horas de generado el evento ya en gran parte estuviera resuelto”.

Una de las ventajas es haber podido contar con dos centrales que pudieron tener el denominado “arranque en negro”, un aspecto técnico que Gallego explicó a El Ciudadano indicando que “el arranque en negro permitió comenzar a levantar el sistema desde cero. Normalmente la mayoría de las centrales eléctricas están preparadas para arrancar teniendo energía eléctrica desde el exterior. Pero cuando se produce un black out general, como el del domingo, no hay energía en ningún lado. ¿Entonces, cómo empieza a funcionar una central sin ser alimentada del exterior? Se necesitan centrales que puedan arrancar desde cero, nosotros tenemos El Nihuil y Los Reyunos, que pueden hacerlo”.

Pero el trabajo no es tan simple como ponerlas en marcha. Se requiere una coordinación de trabajo muy específica para que se vaya cargando de energía el sistema, y a la vez se vaya transportando y distribuyendo en forma armónica.

“No es arrancar la máquina, ponerla al máximo, y ya está. Hay que dar carga en la medida en que la demanda lo va requiriendo, porque no se puede almacenar. Es un trabajo permanente que van haciendo los operadores, y es mérito del personal que está en el despacho de cargas, tanto nacional como regional, hasta lograr que las centrales entren en plena carga”, explicitó Gallego.

“Nosotros con generación propia pudimos alimentar gran parte de la demanda local, y si hubiéramos tenido más, mejor. Por eso es tan importante que se construya Portezuelo del Viento, y de contar con los parques de energías limpias”, concluyó el funcionario de La Cooperativa.

Las explicaciones oficiales

En la conferencia de prensa brindada en la misma tarde del domingo, el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, explicó que se trató de una “anormal desconexión total del sistema". El funcionario completó señalando: “Las computadoras que rigen el sistema, al detectar desequilibrios que podrían causar daños mayores, desconectaron en milisegundos a todo el sistema para protegerlo. No hubo alertas y no es algo que el cerebro humano pueda detectar".

Buscando las causas

Fuentes oficiales indicaron que, no obstante, el episodio será investigado en profundidad, hasta determinar fehacientemente los motivos, ante una ola de rumores que llegó a mencionar la idea de un sabotaje o un ciberataque.

Las estimaciones indican que dentro de unos quince días se tendrán los resultados finales de los estudios y peritajes que se realizarán para determinar qué ocurrió.

Comunicado de Cammesa

Por su parte, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) emitió un comunicado con el título ‘Causas probables de la falla de la hora 07.06 – domingo 16/06/2019’. El mismo señala en su texto que “el sistema interconectado está operando, desde el 18 de abril del corriente, con una línea de 500 kV (Colonia Elía – Nueva Campana) fuera de servicio por reubicación de una torre en el cruce del río Paraná Guazú. Esta línea es una de las que lleva energía desde las centrales de Yacyretá y Salto Grande hacia Buenos Aires”.

También puntualizó que “a las 07.06 del domingo 16 de junio se produjo un cortocircuito en la línea de 500 kV Colonia Elía – Belgrano, paralela a la citada. Simultáneamente, y por causas que están investigando, desenganchó la línea de 500 kV Mercedes - Colonia Elía. Si bien estando la línea Colonia Elía - Nueva Campana indisponible el sistema está preparado para soportar el desenganche de otra línea de 500 kV, en este caso desengancharon dos líneas simultáneamente”.

Como consecuencia, “este debilitamiento anormal de la red de transmisión posiblemente desestabilizó las centrales de Yacyretá y Salto Grande y se perdieron sus aportes (de alrededor de 3.700 MW). Aún así, el sistema está preparado para despejar automáticamente una demanda similar a la generación perdida y restablecer casi instantáneamente el equilibrio. Se está investigando si los cortes automáticos, que tienen todas las empresas distribuidoras y grandes usuarios, actuaron correctamente”.

Finalmente, agrega que “aparentemente, en ese proceso transitorio, desengancharon otros generadores adicionales (entre ellos la central nuclear de Embalse) y todo el sistema quedó con un déficit de generación tal que lo llevó al colapso”.

El Noroeste y la zona Sur del país fueron las que más problemas tuvieron para restablecer la electricidad, mientras que el litoral fue el que primero recuperó el servicio, seguido por Capital Federal y Gran Buenos Aires (zona Metropolitana).

Portezuelo del Viento

La megaobra hidroeléctrica había sido largamente prometida por varios gobernadores y presidentes desde hace casi 70 años.

La presa se construirá en Malargüe y será capaz de proveer de energía a 130 mil usuarios, un tercio más de los que actualmente tiene el servicio domiciliario y cuatro veces más de lo que genera el dique Potrerillos.

La obra millonaria en dólares será financiada por la Nación como producto de un litigio en el que se llegó a un acuerdo en 2007. Ese acuerdo no fue cumplido por el Gobierno nacional y las otras provincias cobraron por ese litigio, mientras que Mendoza prefirió invertir en una obra en lugar de recibir esos recursos.

En diciembre del 2018 se realizó la presentación de los proyectos técnicos para el llamado a licitación de la obra prometida durante tantos años. En la Casa Rosada, el gobernador Alfredo Cornejo celebró la iniciativa y explicó que la central hidroeléctrica cuenta con el financiamiento necesario para ser concretado.

En mayo de este año, el mandatario mendocino participó de una nueva reunión del Consejo de Gobernadores del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO). En ella se materializó la elevación a conocimiento del estudio de impacto ambiental regional de la obra Portezuelo del Viento, realizado por la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de La Plata, el que fue debidamente aprobado por el Comité Ejecutivo del organismo de cuenca.

Finalmente, hace una semana, en la Casa Rosada se firmaron los convenios para que nuestra provincia reciba del Estado central la cifra de 1.023 millones de dólares para avanzar con la licitación de las obras y poner en marcha ese viejo sueño que se levantará sobre el cauce del río Grande.

El mencionado río, pese a nacer en nuestra provincia, no tiene aquí ningún tipo de aprovechamiento, ya que se dirige hacia el Sur, donde es afluente del Colorado. Esta obra es la primera que permitirá tomar beneficios del curso más caudaloso de Mendoza y esperemos que eso ocurra rápido.