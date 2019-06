Habló el Mono Vargas sobre una posible transferencia de su hijo

En las últimas horas, trascendió que el entorno de Matías Vargas tiene la intención de ubicarlo en River para que el Monito recupere el nivel que lo llevó a la Selección Argentina y pueda pasar al fútbol europeo por un valor más alto.

Omar Vargas, padre y representante del volante, no esquivó los rumores y aclaró la situación: "Por ahora no se comunicó (Marcelo) Gallardo ni nadie de su entorno. Nosotros seguimos las noticias, pero por ahora no hay nada oficial", manifestó en diálogo con Tablón Radial.

"Sería un crecimiento para Matías, pero se haría en las condiciones que pretenda Vélez. Mi hijo quiere lo mejor para el club porque creció ahí. Le tenemos mucho cariño a la institución y estamos muy agradecidos. Si llega algún pedido formal, nos sentaremos a analizarlo, siempre y cuando sea un beneficio para todos", manifestó el padre del Monito.

Lo cierto que es el volante del Fortín también está en los planes del Porto. El club portugués pondría entre 8 y 10 millones de euros para quedarse con Vargas, pero todavía no llegó una oferta formal.