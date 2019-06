Cayeron las ventas minoristas, pero menos que en abril

La Federación Económica de Mendoza (FEM), mediante un informe, dio a conocer el porcentaje de ventas minoristas, durante el mes de mayo. Se constató que las mismas descendieron un 16%, pero este valor es optimista contra el 17% de abril.

Desde la entidad señalan que hay buenas perspectivas con los planes que lanzó el Gobierno. Adolfo Brennan, vicepresidente de la FEM, indicó en radio Mitre: “El informe es el habitual que hacemos todos los meses, con el relevamiento que hace CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) a nivel nacional. Nosotros aportamos nuestra información provincial. Es una muestra representativa de lo que ocurre en los centros urbanos. Siempre tomando negocios que son pymes, no se toman a las grandes superficies".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-6-18-7-37-17-los-6-puntos-en-los-que-el-gobierno-basa-su-esperanza-electoral

Asimismo, destacó que en los últimos 17 meses, vienen "importantes bajas interanuales. El piso más importante que tuvimos fue el mes de abril con más de 17 puntos promedio, con algunos rubros que superan los 20 a 25 puntos. En el mes de mayo vemos que el interanual nos da un 16%, como que la tendencia se estaría dando vuelta, eso esperamos. Pero vemos que ha habido una evolución intermensual positiva.

Reactivación en 12 cuotas

Los comerciantes aseguran que uno de los principales motivos por los cuales ha comenzado a mejorar la situación, es por la vuelta del 'Ahora 12'.

Pese a la mayor presencia de entidades bancarias, Brennan explicó que "no es tan generalizado como puede ser el Ahora 12, porque no están todos los comercios adheridos. Además esos descuentos son compartidos, una parte la pone la entidad financiera y otra el comerciante. Pero de todas formas son buenas noticias. Si la entidad bancaria interviene es porque tiene más confianza".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-6-14-16-27-11-el-dolar-cerro-a-45-17-luego-de-un-importante-rebote

Además, expuso que "todas las proyecciones que hemos estado analizando, en cuanto a consumo, no pasan de las elecciones. Llevamos 50 días de estabilidad, hay tendencia de estabilidad en el dólar y también de la inflación. Es una cajita de cristal eso, que la estamos observando como buena expectativa pero siempre y cuando no cambie ninguna variable. En el largo plazo no lo podemos ver hasta que no se defina políticamente la Argentina".

Muchos se preguntarán, ¿por qué se siguen alterando los precios si, entre otras variables, el dólar bajó? De acuerdo a lo señalado por el economista, "los incrementos surgen a partir de una combinación de motivos, aunque mucha explicación no hay. Recuerden que nosotros somos el último eslabón en el sector comercial. El formador de precios es el industrial. Pero creo que también es un tema de confianza, si uno proyecta hay que mirar el dólar a futuro, entonces después no puede acomodar esto de un día para el otro".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-6-13-16-18-37-la-inflacion-de-mayo-sigue-en-baja-y-fue-del-3-1