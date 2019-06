Mendoza es agua y energía

Después de un domingo muy particular en que los mendocinos amanecieron en medio de la oscuridad a causa de un apagón que afectó a toda la Argentina y al vecino país Uruguay, pudimos apreciar la ventaja que significa tener generación propia de electricidad con el sistema hidroeléctrico y térmico.

Aunque los principales servicios públicos se hayan visto menos afectados, la falta de energía fue padecida por la población en su actividades más comunes.

La falta de ascensores entorpecía la circulación de personas, principalmente aquellos con dificultades para desplazarse.

La provisión de agua potable también se resintió en forma inmediata al no poder funcionar las bombas que suben el agua a los tanques en aquellas zonas que se surten a través de pozos. En ese sentido, la empresa Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) recomendó extremar el ahorro de agua para no resentir a los sectores más dependientes, como son los establecimientos hospitalarios.

Las ciudades además de encontrarse repentinamente a oscuras desde las 7, se quedó sin el funcionamiento la red de semáforos convirtiendo en un caos el tránsito, a medida que transcurrían las horas y salían más vehículos a la calle.

La actividad comercial de un domingo se remite principalmente a los supermercados, hipermercados y los shopping. En los dos primeros casos fue imposible el funcionamiento por no poder activar las cajas registradoras, el sistema de scanners y los posnet; en los shoppings a esto se sumaba la falta de energía para activar ascensores, escaleras mecánicas y la iluminación interna.

Otro tanto se puede decir del sistema bancario y financiero, que si bien se trató de un domingo en que no hay transferencias ni funciona la bolsa de valores, sí se realizan miles de transacciones a través de transferencias por homebanking, cajeros automáticos y autoservicios.

En el comercio dedicado a los alimentos, el drama se acentuaba a medida que pasaban las horas al no poder conservar el frío en las cámaras y refrigeradores.

Los sistemas de seguridad de alarmas y cámaras de televisión pudieron salvar la situación siempre que tuvieran generadores propios, tal como ocurrió en Mendoza con el sistema Tetra.

Pocas horas después de que se produjera la falla en el transporte de electricidad proveniente de la presa de Yacyretá, los mendocinos empezaron a recuperar el suministro a partir de las 11 y hacia las 17 ya estaba restablecido al 100%.

Desde el Gobierno provincial se informó: “Frente a la interrupción total del sistema interconectado eléctrico nacional, la estructura básica de servicios operó con normalidad en Mendoza, siguiendo el protocolo establecido para estos casos y el esquema de recuperación general se activó rápidamente".

Todos los hospitales y en especial el Central, el Lagomaggiore, el Notti y el Paroissien cuentan con generadores a gasoil que se activan ante los cortes de energía y tienen una autonomía de entre 36 y 48 horas, dependiendo el equipo. Por tal motivo, las áreas sensibles como Terapia Intensiva, Neonatología, o Unidad Coronaria continuaron trabajando con normalidad.

También operó sin inconvenientes el sistema Tetra a través del 911, y continuaron su actividad habitual las cárceles y comisarías más importantes. Durante las tres horas que se prolongó el corte de energía, los servicios de seguridad y sanitarios estuvieron activos.

Además, desde las áreas de distribución eléctrica se consideró especialmente el registro de las personas que dependen de energía para conservar su salud y no se produjeron inconvenientes.

“La provincia cuenta con dos hidroeléctricas sustentables que, junto a la generación de energía recuperada en los últimos tres años, fueron la clave que permitió abastecer a los usuarios mendocinos independientemente del sistema nacional”, destacó el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema.

Por su parte, el sistema de distribución de agua funcionó con normalidad, con mínimos inconvenientes en zonas donde el recurso requiere bombeo.

Como parte del protocolo de respuesta, desde Defensa Civil reforzaron su sistema de intervención para asistir los inconvenientes que se presenten.

Pagar lo que las cosas valen

Sin duda este acontecimiento pone de nuevo en el tapete el debate sobre las deficiencias del servicio de energía, a raíz de la falta de inversiones durante el gobierno de los Kirchner y trae a colación las quejas por los aumentos de tarifas a partir de la quita de los subsidios.

Es cierto que el precio de la energía aumentó y la gente a veces se opone a los aumentos para terminar con los subsidios de energía pero pagan abultadas sumas para tener Direc TV, Supercanal, internet, etcétera, cuando es gracias a la energía que podemos usar estos servicios.

Ayer la población por poco no colapsa ante la imposibilidad de usar WhatsApp, internet, Netflix, etcétera, y eso que fue solo por algunas horas.

Es de destacar que con la regularización de las tarifas se pudieron reponer inversiones y permitir que las centrales mendocinas de generación hidroeléctrica se activaran automáticamente, apenas se produjeron los cortes que afectaron inmediatamente al sistema interconectado nacional que regula la provisión y distribución en todo el territorio nacional.

Tan así es que Cammesa reconoció que Mendoza es una “isla que está protegida de una contingencia de esta naturaleza”.

La isla energética que pudo autoabastecerse en la emergencia

Como lo reconoce la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Mendoza es una isla, ya que posee represas propias que se diseñaron con el fin de que funcionen con arranque propio, denominado arranque en negro.

Por este motivo, nuestra provincia fue una de las primeras en normalizar el servicio eléctrico en la Argentina.

El arranque en negro significa que cuando se produce un blackout (apagón), como el que se sucedió este domingo, queda todo el territorio sin energía eléctrica, ya que hay centrales eléctricas que no pueden comenzar si no cuentan con energía suministrada del exterior.

Así, las plantas eléctricas que tienen la posibilidad de arrancar sin necesitar energía del exterior, se denominan centrales con arranque en negro.

En tanto, Mendoza cuenta con dos centrales de esas características: el Complejo Hidroeléctrico Nihuil y la Central Hidroeléctrica Los Reyunos, ambas situadas en San Rafael.

“El sistema interconectado salió fuera de servicio y después, cada zona tuvo que rebuscársela de a poco, entrando en el servicio con las máquinas que podían hacer un arranque en negro, que no son todas. En nuestro caso nos salvaron mucho las máquina de las centrales Nihuil y Los Reyunos”, afirmó a El Ciudadano Julio Gallego, gerente técnico de la Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz.

En referencia al corte de luz que sufrió Argentina en la mañana de este domingo, Gallego aseguró que “todo el país quedó fuera de la red del servicio eléctrico que nos conecta, entonces cada provincia tuvo que ir resolviendo la situación de la mejor forma en que podían”.

“En el caso de Mendoza y San Juan –también reconocida como una provincia isla–, nos quedamos aislados como región. Al ser una región isla perdimos la conexión con el sistema nacional, entonces quedamos aislados. Lo mismo le sucedió a todas las provincias y/o regiones que están armadas eléctricamente”, manifestó el gerente técnico.

Y continuó: “Había que ir entrando en servicio con centrales que tenían la posiblidad de hacerlo sin recibir energía del exterior. Son pocas las plantas eléctricas del país que están en condiciones de hacerlo. En Mendoza, con las centrales Nihuil y Los Reyunos pudimos empezar a generar energía e ir normalizando de a poco el servicio”.

Por último, Gallego aseveró que “alrededor de las 18 entró en servicio la línea de 500 kV que nos vincula al sistema eléctrico nacional, con lo cual estamos en condiciones de normalizar el 100% de la demanda en la región”.

En 15 días se conocerán detalles sobre el apagón

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, afirmó ayer en la tarde que desconocen los motivos que provocaron las fallas que derivaron en el apagón masivo en casi todo el país, luego de ocho horas de haberse producido y que provoca que hasta este momento haya 43% de usuarios sin suministro de energía eléctrica.

Lopetegui explicó que lo que pasó fue “anormal y extraordinario y no debe suceder, es la cadena de sucesos posteriores”, al tiempo que la hipótesis del ciberataque “no es de las principales” que manejan.

En conferencia de prensa desde el Ministerio de Hacienda junto al director de Transener, Carlos García Pereira, y al director de Cammesa, Jorge Ruiz Soto, el secretario de Energía advirtió que “si hay responsables habrá sanciones”.

De todas maneras, Ruiz Soto, indicó que “en 48 horas” habrá un primer informe de lo que pudo haber ocurrido para que se produjera el apagón, mientras que el secretario de Energía precisó que “las causas se van a saber en unos 15 días”.

“A las 7.07 hubo una falla en el sistema de transporte de la zona Litoral, es algo que ocurre con asiduidad, pero lo que es anormal o extraordinario es lo que sucedió luego, que es la cadena de hechos posteriores que causaron la desconexión total”, precisó Lopetegui.

El funcionario sostuvo que “la desconexión total se produce automáticamente, cuando se detecta desequilibrios que podrían causar un daño mayor”.

“No hubo ninguna alerta, no hay posibilidad de que haya una. No hay intervención humana. No tenemos más información en este momento. Existe en el marco regulatorio un protocolo para analizar las fallas. Las empresas tienen que presentar un informe, a partir de eso Cammesa, que hace el despacho de energía eléctrica, va a analizarlo y vamos a saber por qué ocurrió este evento extraordinario”, señaló Lopetegui.

La teoría del ciberataque está casi descartada

“En este instante no descartamos ninguna posibilidad, pero no creemos la del ciberataque. Al menos no está dentro de las alternativas primarias que se están considerando, aunque sería apresurado de mi parte decir qué ocurrió”, dijo Lopetegui en conferencia de prensa.

La hipótesis surgió ante la consulta de una periodista de Bloomberg.

Sin descartar ninguna opción, en la Secretaría esperarán los primeros informes que llegarán dentro de los 48 horas, y que serán ampliados en un plazo de “una semana a diez días”. “Así podremos saber dónde fue la falla y habrá sanciones”, explicaron.

Luego de la conferencia, tanto las distribuidoras de servicios eléctricos informaron que ya había restituido el fluido eléctrico al 100%, lo que significa que el 100% de usuarios ya contaban con el servicio.