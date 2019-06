El secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui habló luego del masivo apagón eléctrico que sufrió el país durante casi todo el domingo. "Lo que ocurrió fue muy grave y no debería haber ocurrido", indicó en una entrevista en Radio Mitre de Buenos Aires".

"Primero ocurrió una falla simple en el sistema de transporte que conecta Yacyretá con Salto Grande", expresó el funcionario nacional.

“Cuando ocurren estas fallas, se aíslan y se redirigen por otro camino, por lo que el consumidor no lo siente. Es un sistema automático que desconecta la generación y actúa como un cortafuego”, explicó Lopetegui.

Luego indicó que no se sabe la causa por la cual en vez de aislar esa falla, el sistema tomara la decisión de desconectar el sistema eléctrico de todo el país. Por la falla se vieron afectados el Sur de Brasil, ciudades de Paraguay, casi todo Uruguay y sectores de Chile.

"No hay nadie que me haya podido explicar qué es lo que pasó", aseguró y agregó que los motivos de la falla se podrían conocer dentro de 15 días cuando los técnicos de Transener y Cammesa puedan analizar los miles de informes automáticos del sistema.

“Esos datos van a ser analizados. Ahí sabremos por qué el sistema protector actuó al revés de lo que debería haber actuado”, remarcó Lopetegui.

“Cuando hay un accidente aéreo, lo primero que hacen es ir a buscar la caja negra del avión. Acá tenemos dos cajas negras, porque están todos los registros de Cammesa y de Transener, que son miles. Los técnicos van a poder contraponer los registros hasta las 7.07, porque a partir de ahí comienza el proceso de recuperación”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que haya sido ‘un hecho orquestado‘, el secretario de Energía aseguró: "Hoy sería temerario de mi parte poner cualquier hipótesis sobre la mesa. No descartamos ninguna causa pero tenemos que contar con información. Es un hecho extraordinario que nunca había ocurrido en el país. Hoy tenemos redundancia en el sistema de transporte como no había ocurrido nunca en la historia. No hay nadie que me haya podido explicar qué es lo que pasó. No descartamos ninguna causa".