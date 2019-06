Martha Molinaro, gerente técnica de la empresa EDEMSA, habló con El Ciudadano sobre esta falla histórica del servicio eléctrico en Argentina y en otros países aledaños como Chile y Uruguay.

“Fue una salida intempestiva de Yacyretá y eso desestabilizó el sistema de electricidad. Acá en Mendoza fue un blockout y a medida que trabajamos en isla, esto significa que nos aislamos del nacional y atendimos la demanda con generación propia a través de la directiva de organismos a nivel nacional, que nos habilita a ingresar demanda”, reconoció la mujer.

Sobre la restitución de la luz en nuestra provincia, Molinaro reconoció que fueron los departamentos del sur los que primero se repusieron de esta problemática.

“Hay que guardar coherencia en el reingreso del servicio, se repuso primero San Rafael, Malargüe, parcialmente centro y luego zona norte a medida que Distrocuyo nos iba habilitando; ante estos casos extremos nos tenemos que alinear a ellos”, confirmó la gerente de EDEMSA.

Sin antecedentes en los últimos años

Lo que sucedió en toda Argentina es un hecho inédito, al menos en los últimos años. “Se activó un protocolo de trabajo ante emergencias de estas características que, si mal no recuerdo, no hay antecedentes en los últimos 25 años”, explicó Molinaro.

Por otra parte, la directiva indicó que el servicio se restableció por completo “a las 16.40, ya fuimos habilitados para reponer todo el servicio en la provincia en un 100 por ciento”.

En tanto, Martha Molinaro afirmó que el servicio eléctrico no afectó a una zona más que otra. “No hubo algún departamento más afectado que otro, cuando hay una falla de esta naturaleza se hace un deslastre de demanda o una recuperación programada y se atiende primariamente lo sensible como hospitales o centros cívicos, policía, entre otros”, cerró la mujer.