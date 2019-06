Gustavo Lopetegui sobre el corte: "Las causas las vamos a conocer en unos 15 días"

El secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, encabezó la conferencia de prensa para dar detalles sobre el histórico apagón que afectó a casi todo el país.

El encuentro se llevó a cabo en el Ministerio de Hacienda, luego del corte del suministro eléctrico reportado a las 7:07 debido a un colapso en el Sistema Argentino de Interconexión. En el mismo participaron también Carlos García Pereyra, Director de Transener y Jorge Ruiz Soto, funcionario de Cammesa.

El funcionario nacional expresó que "la desconexión total se produjo de manera automática por detectar un desequilibro que causaría un daño mayor y así se desconecto el sistema para protegerlo. No sabemos No hay alertas por que no se pueden detectar. No hay personal responsable."

"Si hay responsables va a haber sanciones".

En cuanto al porcentaje de usuarios que ya tienen el servicio restablecido, Lopetegui informó que "en este momento tenemos el 56% del país con energía eléctrica".

Sobre las causas

Al responder sobre cuáles pueden haber sido las causas, Gustavo Lopetegui, aclaró que "no creemos que sea un ciberataque, no está dentro de las alternativas que se están considerando. Sería apresurado saber en cuánto estaría el informe para saber qué es lo que ocurrio".

"Hoy sería aventurado para hablar de errores" expresó el funcionario.

El costo económico

El Secretario de Energía afirmó que "no lo hemos calculado al costo económico de pérdida pero sabemos que existe. Estamos superando con el nivel de reservas."

Según el último informe de las 14.30 horas, se habían recuperado 7.500 MW sobre 13.500 MW de demanda, 50% de la demanda, y ya había regresado la luz completamente en Entre Ríos y Santa Fe. En otras, el suministro se recuperaba paulatinamente en las primeras horas de la tarde. En varios puntos de Capital Federal, GBA y la provincia de Buenos Aires ya se había recuperado comenzó a el suministro.

Tierra del Fuego no sufrió el corte pero Uruguay sí

Frente a la pregunta de porqué la provincia del sur argentino no sufrió inconvenientes con el corte del suministro, Gustavo Lopetegui expresó que "Tierra del Fuego es la única parte del país que no forma parte del sistema interconexión nacional entonces es autocontenida."

El Director de Transener, Carlos García Pereira, explicó el caso de Uruguay argumentando que "Uruguay se vio afectado mutuamente con nosotros porque estamos interconectados por Salto Grande, son dos conexiones muy importantes y la perturbación fue en la zona de Entre Ríos con lo cuál también obligó a la desconexión. También se alteró parte del sur de Brasil."